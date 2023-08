"Todo por el sol de México": Mujeres quedan en shock tras recibir "entradas" de Luis Miguel

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se volvió una plataforma donde distintos jóvenes muestran sus más insólitas reacciones ante distintas circunstancias y sorpresas, tal como el caso compartido por la cuenta de @macarenamargaria4, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde dos señoras tuvieron una peculiar reacción al recibir "entradas" para ver a su artista favorito.

Entradas para ver a Luis Miguel

En el material audiovisual, de un minuto y seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que cuatro jóvenes decidieron sorprender a sus tías con una emotiva sorpresa para agradecerles por todo el cariño y apoyo que les brindaban.

Al saber que Luis Miguel, el famoso cantante mexicano, se presentaría en el Campo Argentino de Polo, los jóvenes decidieron tomar cartas en el asunto y cambiar el rumbo de la historia. Los cuatro primos armaron todo un plan para que sea una sorpresa que no esperaban, ya que ellas estaban desilusionadas de no poder conseguir entrada para ver "al sol de México".

Conmovidas y emocionadas

En medio de una reunión familiar, mientras las mujeres observaban atónitas, los jóvenes se adelantaron, sosteniendo un sobre que albergaba una sorpresa que cambiarían por completo sus gestos en el rostro.

"Este es un regalo de Joel, Maca, Flor y yo, espero que les guste", se escucha decir a una de las sobrinas, muy emocionada y hasta el punto de derramar algunas lágrimas, tal como lo hicieron sus tías tras ver la emotiva sorpresa.

El clip logró alcanzar alrededor de 500 mil reproducciones en la famosa plataforma china y miles de interacciones por ver cómo algunos jóvenes decidieron cumplir los mayores sueños de sus familiares.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto de los jóvenes por cumplir uno de los sueños de sus tías, y así mostrarse agradecidos por el esfuerzo que realizaron durante años por brindarles lo mejor a ellos.

"Esto solo lo puede causar Luis Miguel, qué hermoso ver videos donde las madres son las más felices", "el efecto Luis Miguel", "cuánta emoción y sacrificio", "más alegría que los regalos de Navidad de la infancia", "si gritaron así en casa no me imagino cuando lo vean salir al escenario", "es que no saben lo que Luismi nos hace sentir", "parecen adolescentes, tan bellas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras ver la peculiar reacción que tuvieron dos señoras tras recibir entradas para ver a su cantante favorito, Luis Miguel.