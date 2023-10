"Todo tiene un límite": Joven causa polémica al saltar con su perro en paracaídas

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos insólitos y controversiales como el compartido en TikTok, donde un hombre decidió vivir una experiencia única saltando en paracaídas, pero en compañía de su fiel amigo, su perrito.

Muchas personas consideran a sus mascotas como un integrante más de sus familias y no dudan en compartir con ellos las mejores anécdotas, tratarlos con mucho cariño y tratar de que no les falte nada. Sin embargo, este caso fue criticado por muchos al considerar que "pusieron en peligro al can".

Tiktoker salta con su perro

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker identificado como Théo Audebaud, usa casco y está sujetado con un arnés para su seguridad y entre sus piernas, está su perrito, de color blanco, que parece muy tranquilo ante la situación, que para muchos es de gran adrenalina.

En la escena se ve al perrito no solo sujetado por las piernas de su dueño, también por un arnés. Sin embargo, ello no impidió que muchos internautas se preocuparan por su salud, asegurando que por el nivel de altura su corazón podría acelerarse hasta el punto de sufrir un infarto.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó la indignación de muchos usuarios en las redes sociales e incluso de algunos especialistas.

Viral en TikTok

"A quién coj.... se le ocurre que es una buena idea llevarse a su perro a hacer paracaidismo. Lo de llevar a nuestros animales a todas partes con nosotros tiene que tener unos límites porque no son humanos", "el perro 'me la estoy pasando muy raro'", "el hombre es simplemente el mayor enemigo de todos", "¿nada para sus ojos?", "lo pone en peligro", "¿dónde están sus gafas?", "el perro probablemente solo quería caminar por el parque ahora que está a 20,000 pies en el aire", "¿no supone esto mucho estrés para el animal?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran debate y fue compartido en otras plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, al ver cómo un joven tiktoker decidió saltar en paracaídas acompañado de su perrito, preocupando a todos sus seguidores en la famosa plataforma china, que ganó gran popularidad a nivel internacional.