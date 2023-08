"Totalmente empoderada": Joven sorprende con su radical cambio tras terminar con su pareja

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas creen que pasarán toda la eternidad juntos y deciden compartir sus experiencias en las redes sociales, pero no siempre la vida es 'color de rosa' y debido a distintos problemas deciden dar por acabada su relación. Es así como una joven decidió "dar vuelta a la página" y al romper con su novio cambió radicalmente su apariencia.

Cambio radical

El video compartido por la cuenta de @ofeliaderas, en la famosa plataforma asiática de TikTok, de solo seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven identificada como Ofelia mostró imágenes del antes y después tras alejarse de su pareja.

Al ritmo de la reciente canción de Karol G, "Mi ex tenía razón", Ofelia muestra una primera imagen donde se le ve con algunos kilos de más hasta el punto de señalar en su video, que se sentía incómoda, por lo cual decidió tomar una radical decisión que dejó en shock a sus amigos y familiares.

Viral en TikTok

En una segunda fotografía aparece mucho más delgada y algunos de sus seguidores señalaron que hasta se veía mucho más joven y radiante, así como que "el terminar una relación tóxica puede ser la mejor decisión".

"Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty", se lee en la breve descripción del clip, así como "Perdóname Ofelitha", generando miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la decisión de la joven por preocuparse por su salud y mejorar su apariencia física, hasta el punto de llamarla como "una mujer empoderada".

"Vaya, vaya, la bichota regresó", "cómo brillas hermana", "me encanta", "totalmente empoderada", "reinas, todas somos hermosas cuando estamos con la persona correcta", "me llenas de orgullo bebecita", "eres un makinón", "yo quisiera, pero me falta fuerzas", "mujeres no dejemos que un mal hombre nos haga sentir menos, somos bellas", "gracias por la motivación, espero que yo también pueda", "coronaste", "bella empoderada", "nunca nos descuidemos y menos por un hombre", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven cambió radicalmente su apariencia luego de terminar su relación con su novio de años.