"Tú me descuidaste": Hombre descubre infidelidad de su esposa y los acusa con sus vecinos

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Instagram, el video compartido por la cuenta de @colombiaoscura_, muestra la indignación y frustración que siente un hombre colombiano al encontrar a su mujer con otro teniendo relaciones sexuales en su propia habitación, por lo cual no dudó en pedir a gritos que sus vecinos sean testigos del acto.

Muchas parejas pasan difíciles momentos y entran en crisis, llegando al punto de 'sacar los pies del plato' y cometer una infidelidad, terminando así por completo con la confianza que tiene la pareja y con la "llama del amor" que alguna vez los unió.

En pleno acto sexual

En el material audiovisual se ve cómo un hombre, que según los datos brindados por la cuenta de Colombia Oscura, de la comunidad de San Juan de Nepomuceno, grita a los 'cuatro vientos' que todos sus vecinos lo ayuden a evidenciar el cruel engaño de su mujer.

El hombre se asoma a la puerta de su habitación y ve que dentro está su amada con otro señor, en su cama matrimonial, y con ayuda de uno de sus vecinos graba todo con su celular.

"Graben a este perro. Vean, vecinos, vecinos", fueron algunos de los gritos realizados por el esposo de la infiel, quien se cubría el rostro con sus manos por la pena del hallazgo.

Mientras tanto, la mujer se encontraba preocupada por ser descubierta y trataba de vestirse rápidamente al igual que su amante, para evitar que la ira de su marido se salga de control, ya que amenazaba con irse a los golpes si veía que "el otro" salía de esa habitación: "No me lo dejen salir... los estaba viendo por la ventana", exclamó el esposo.

Menor que él

Asimismo, varios internautas se percataron que el hombre engañado señalaba que el amante era un pervertido por acostarse con niñas y su esposa, aparentemente, también tendría menos edad que él.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que se trataría de una broma, pero de no ser así lamentaban que la mujer no sea honesta desde un inicio, si es que ya no amaba a su pareja.

"Apuesto que los comentarios solo son de hombres", "si ya no aman a su pareja por qué no cortar por lo sano y no llegar asta este punto, la infidelidad es lo peor que le puede pasar a uno como ser humano porque el daño psicológico es tan grande que recuperarse del todo no es posible", "paguen hotel", "ella diciendo el típico: 'tú me descuidaste'", "mejor mijo haga su vida y deje a esa vieja solita", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre indignado al descubrir la infidelidad de su esposa pidió a gritos que sus vecinos presencien el acto.