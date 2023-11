Turista prueba tocosh por primera vez en Gamarra y usuarios reaccionan: "'Redmayne' lo sabe"

11/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de extranjeros en el Perú son de los contenidos más encontrados en TikTok, y esta vez, la reacción de un turista al probar tocosh por primera vez en Gamarra y su parecido físico al arquero Redmayne llamaron la atención de los cibernautas.

"¿Le gustó?"

El clip viral con la descripción: "Maestro Roshi probar tocosh" le pertenece a la cuenta @gringoinperuoficial y nos muestra a un viajero probando medicina natural en las calles de Gamarra.

El tocosh es un poderoso antibiótico natural procedente de la pulpa fermentada de la papa. Es utilizado para el tratamiento de enfermedades como la gastritis crónica, úlceras, afecciones renales, hemorroides, entre otras. Su potencia en el combate de microorganismos hace que se le conozca como la 'penicilina natural'.

En las calles de la Victoria, específicamente en Gamarra, un escocés quiso probar esta medicina natural peruana y se dispuso a comer un plato de este.

"Estoy aquí para probar tocosh que es papa fermentada, el olor no es muy bueno, pero soy peruano más cada día. Vamos a probar", dijo en un video que difundió para sus seguidores.

Tras probar un poco de este platillo puso un gesto de extrañeza; no obstante, dijo que era algo 'muy diferente' que no era dulce, pero 'no sabe mal'.

Seguidamente, tras seguir comiendo se sentía un poco disgustado, empero manifestó que 'si era saludable era rico'.

Los cibernautas al verlo degustando este platillo repararon su gran parecido físico con uno de los arqueros más 'queridos' por los peruanos, luego de su presencia en el Mundial Rusia 2018, cuando nuestra selección se había enfrentado al conjunto australiano. En ese sentido, apuntaron a su gran parecido con Andrew Redmayne.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de veintiocho segundos no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 104.2 mil me encantas, 5 568 comentarios y 5 178 guardados.

La gran similitud del turista con el arquero Redmayne trajo los comentarios más ocurrentes: "Esta variante de Redmayne sí nos quiere", "bien ahí, Redmayne", "grande Redmayne", "él es Andrew Redmayne".

Otros por su parte, le recomendaron formas para comerlo mejor y le dijeron lo bueno que es para la salud: "Es un poco agrio, pero échale azúcar para que sepa bien", "que le eche más azúcar", "es bien nutritivo", "es una medicina natural muy recomendable", "te cura la gastritis".

De esta manera, al turista le pareció 'rico' el tocosh que probó en Gamarra pese a sus características nada agradables. Los cibernautas le recomendaron que le 'eche más azúcar' para disimular el sabor y no dejaron de mencionarle su gran parecido a Andrew Redmayne.