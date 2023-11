Turistas prueban caldo de gallina a 50 soles y usuarios reaccionan: "Mejor el de la tía veneno"

Un buen plato de caldo de gallina en las noches frías de noviembre no es una mala opción. Sin embargo, los turistas al probarlo, por primera vez, tienen emociones encontradas por el inconfundible sabor que este despide. Esta vez, se viralizó un video donde dos turistas consumieron este plato peruano a 50 soles, lo que alarmó a los cibernautas peruanos.

El clip viral titulado: "Turista prueba el famoso caldo de 50 soles" le pertenece a la cuenta de un centro de comidas peruano, donde en una ocasión albergó a dos extranjeros quienes probaron su singular platillo hecho a gallina.

No hay nada mejor que comer en un restaurante del mercado o en los 'huariques' donde se puede encontrar una amplia carta de comida al gusto.

Esta singular experiencia la vivieron dos ciudadanos procedentes de otro país que al llegar a suelo peruano se animaron en probar el gustoso caldo de gallina.

Lo primero que les encantó fue la abundancia de los fideos en el plato, además de la textura 'al dente' de estos. Para uno de ellos, la sopa es 'realmente sazonada' y 'diferente'.

Claro que es diferente, porque el ajo y los condimentos como el 'umami' propios de la gastronomía peruana hacen del 'popular caldo' una de las mejores opciones para comer a solas o en familia.

En ese momento, agregar ají a su plato y su rostro estalló de emoción al comer un poco más de la sopa que tenía en frente. Asimismo, valoró el sabor picante y el añadido justo de limón que resalta aún más el tradicional platillo.

"El pollo hace crujidos, no es suave. No es demasiado gordo, no es un pollo demasiado tierno. Esto tiene la textura que buscas en un pollo. El sabor, el todo lo crujiente de la gallina. Oh, es increíble", agregó.