¿Un abuso? Mujer celebra su cumpleaños en un restaurante y le hacen un insólito cobro

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No hay mejor fecha en el año que la de tu cumpleaños. Celebrarlo al lado de tu familia, amigos o colegas del trabajo es algo muy especial para quien conmemora un año más de vida. Sin embargo, ¿será lo mismo si te hacen un cobro insólito en el restaurante que vas a comer? Conozcamos el caso de una mujer que se hizo viral en TikTok por esta situación.

"Velas apagadas"

El clip viral titulado: "No sabía que esto existía" le pertenece a la cuenta @vivala_blondiiie y nos muestra la situación sorprendente a la que se vio expuesta una joven en un centro de comidas donde realizaba la celebración de su cumpleaños.

Normalmente, se sale a comer fuera de casa en esas fechas y uno de los lugares más demandados suelen ser los restaurantes. Pasar un momento al lado de tus seres más cercanos: comer, cantar, conversar, bailar, beber, tomarse fotografías, entre otras actividades, no hacen más que inmortalizar ese momento y tenerlo como un buen recuerdo para los años posteriores.

Sin embargo, al parecer, esto no le sucedió a una jovencita veinteañera. Ella denunció a través de su cuenta de la plataforma china que vivió un extraño episodio al ir a degustar comida en un local.

"Cuando el mozo nos pregunta si queremos el pastel, lo cortamos (nos dijo) pensando que está haciendo algo bueno por nosotros. Pero fueron 25 dólares", rotuló su video en su red social.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, esta situación poco usual llamó la atención de los cibernautas que no dudaron en comentar el corto que presentó la tiktoker. Cabe precisar que el material audiovisual cuenta, hasta el momento, con 15.4 mil me encantas, 1 141 comentarios y 226 guardados.

Algunos de los mensajes resaltaban que ella debió ser informada antes de ese cobro: "No me importa una pequeña tarifa, pero 25 es una locura", "yo habría llamado al gerente porque el servidor debería de haberte dicho que tenías que pagar por ello", "estuvo mal que no te informaran del pago", "muchos restaurantes hacen esto, pero definitivamente deberían haberte informado sobre la tarifa".

Otros, por el contrario, apoyaron el accionar del restaurante: "Sí. Si traes el tuyo (pastel), cada restaurante cobra una tarifa reducida. Deberías preguntar primero", "es normal que haya un cargo por comida exterior".

De esta manera, el cobro insólito a una mujer por su cumpleaños ha generado debate en TikTok: 25 dólares por cortar un pastel.