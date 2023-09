Un adiós inusual: Jóvenes se despiden de su amiga fallecida al ritmo de perreo

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una singular y sorprendente forma de despedir a una amiga ha tomado las redes sociales por asalto. En el perfil de X -@esdeprofugos-, antes conocido como Twitter, se compartió un video que rápidamente se volvió viral, donde un grupo de jóvenes lleva a cabo un inusual acto de despedida al ritmo del perreo.

Un adiós inusual

Aunque el lugar y la fecha de este peculiar suceso permanecen desconocidos, algunos internautas sugieren que pudo haber ocurrido en Ecuador o República Dominicana, debido a ciertos indicios en el video.

En el material visual compartido en Twitter y que ha capturado la atención de miles, se puede apreciar un cortejo fúnebre que avanza solemnemente por una calle. Sin embargo, la atmósfera cambia drásticamente cuando una de las jóvenes se acerca al ataúd portando una bocina que emite contagiosos ritmos de reggaetón. Este gesto inesperado marca el comienzo de una despedida única.

Una de las mujeres que acompaña el cortejo solicitó a los hombres encargados de cargar el ataúd que lo colocaran en el suelo, permitiéndoles rendir un último homenaje a su amiga con un emotivo baile.

Cuando el ataúd se encuentra en el suelo, varias mujeres comienzan a moverse al ritmo de la música, bailando encima de la caja de madera en un gesto que sorprendió a todos los presentes.

Usuarios reaccionan

La publicación del video desencadenó una oleada de reacciones entre los internautas. Algunos tomaron la situación con humor, haciendo comentarios jocosos sobre la ocurrencia de las jóvenes, mientras que otros manifestaron su desaprobación, considerando que un evento de este tipo debería mantener un ambiente más solemne.

Los comentarios en las redes sociales variaron desde el sarcasmo hasta la reflexión. Algunos usuarios de X expresaron: "Cuando se muere el que te va a dejar la herencia", haciendo alusión al inusual acto de despedida.

Otros comentaron: "El fin del mundo" y "A mí me gustaría que me enterraran así", mostrando una mezcla de asombro y aprecio por la singularidad de la situación. Algunos, sin embargo, no dudaron en criticar la falta de solemnidad, con comentarios como "Todos al infierno" y "Como un funeral".

En última instancia, este inusual acto de despedida, capturado en video y compartido en las diversas redes sociales, ha provocado una amplia gama de reacciones y ha generado un debate sobre cómo se abordan los momentos de luto y el papel de la tradición en la expresión del duelo en la era digital.