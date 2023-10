¡Un fan enamorado! Joven roba cartel promocional de Taylor Swift en cine

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales vuelven a sorprender con un video donde un joven no dudó en salir corriendo para no ser atrapado por el personal de un cine, en México, tras robarse el cartel promocional de la película de Taylor Swift.

Muchos fanáticos buscan la forma de no perderse cada una de las presentaciones de sus artistas favoritos e incluso adquirir productos como llaveros, posters, tomatodos o cualquier otro que les permita recordarlos.

Un recuerdo para la casa

En el material audiovisual, de solo 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven es visto sosteniendo un gran cartel, que sería un promocional de la última película de Taylor Swift, "The Eras Tour", donde se muestra su gira de conciertos 2023-2024.

En la escena, el chico sostiene entre sus brazos el gran cartel mientras es perseguido por el personal de Cinépolis de Guadalajara, en Jalisco. Por ello, el joven no duda en correr como si su vida estuviera en peligro y sin importarle caer por las escaleras en su intento de huida.

Perseguido por robar cartel

"Swiftie se roba promo de Taylor", se lee en la breve descripción del clip, que tiene como fondo musical la canción de Mario Bros, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de dos millones de visualizaciones, en la famosa plataforma china.

Algunos alentaban al de seguridad al grito de "¡atrápenlo!", mientras otros, simpatizantes con el fan fugitivo, le animaban con un entusiasta "¡corre!".

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que ellos también hubieran hecho lo mismo para tener un buen recuerdo de su idol favorita.

Viral en TikTok

"El verdadero salga de mi camino get out of my wei jajajaja", "tan fácil que es pedir el promocional cuando termine las proyecciones xd", "no es un chico malo, solo quiere ser el mismo", "cuando esté enamorado de una swiftie no diré nada, pero habrá señales", "cuando vaya al cine no dire nada, pero habrán señales", "con razón salí para tomarme una foto y ya no estaba", "ahora entiendo por qué no había carteles al cine que fui", "con el tiempo esas cosas toman mucho valor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y logró ser compartido en otras plataformas como X (antes Twitter) al ver como un joven fanático que decidió robar el cartel promocional de Taylor Swift en un cine para tener un recuerdo de su película en casa.