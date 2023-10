¡Un momento de terror! Cumpleañera acuchilla a un invitado que intentaba arrojarla al pastel

28/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más polémicos e insólitos, como el compartido en Instagram, donde una joven cumpleañera pasó un terrible momento al acuchillar a uno de sus invitados por accidente, cuando este intentaba empujarla hacia el pastel, como la tradicional "mordida".

Muchas personas buscan celebrar sus cumpleaños al lado de sus seres más queridos y tratan de que todo sea perfecto en ese día, desde el lugar a celebrar hasta los bocaditos a repartir, pero no siempre las cosas salen como uno quiere.

Acuchilla a su invitado

En el material audiovisual se visualiza cómo una joven está emocionada de poder celebrar un año más de vida junto a sus amigos y familiares, quienes cantan el respectivo 'Happy Birthday', entre aplausos y risas, pero todo da un giro radical, por un accidente, dejando conmocionado a más de uno.

Llegó el momento en que la joven debía soplar las velas y pedir un deseo, es ahí cuando uno de sus invitados decide hacerle una pequeña broma y tratar de empujarla hacia el pastel, pero no vio que ella sostenía un cuchillo con sus manos y sobre su cabeza, con la punta afilada hacia él.

En la grabación se puede ver el momento en que el hombre se echa para atrás por el impacto del cuchillo en su ojo. Sobre la salud del hombre no se tiene conocimiento ni tampoco las consecuencias que vivió.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en preocuparse por el estado del joven afectado y aprovecharon la situación para reflexionar acerca de los peligros de este tipo de objetos en una celebración concurrida.

"Ja, ja, ja qué bueno digo si está viendo que la chica trae un cuchillo en la mano, quién es su sano juicio hace eso", "qué bueno para que aprendan a no hacer esas tonterías de empujar a la fuerza", "ese truco solo se puede hacer una vez", "próximamente el pirata", "lo dejó sin un ojo nomás por no tener pastel embarrado en la cara", "la ignorancia", "ojalá este chico no se halla lesionado muy grave la vista, en lo que puede terminar una broma, una tragedia", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven cumpleañera acuchilló accidentalmente a uno de los invitados que intentaba arrojarla al pastel.