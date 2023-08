¡Una mamá responsable ante todo! Usuarios se enternecen al ver a golden retriever cargando a su cría como un bebé

Es una verdad a todas luces que el mejor amigo del hombre siempre logra sacar una sonrisa hasta a los más reacios. Esta vez, un perrito de raza golden retriever enterneció a los usuarios del internet al mostrarse cargando a su cría como un bebé.

El video viral de redes sociales llamó la atención de las personas al despertar curiosidad el actuar de las mascotas, quienes se veían bastante felices mientras esperaban a su dueña.

Hasta el momento, el material audiovisual tiene más de 13.6 millones de reproducciones, 1.9 millones de likes, más de 8 mil comentarios y alrededor de 120 mil personas han guardado el video.

A través de la plataforma Tiktok, el usuario @ideatimes compartió el material audiovisual que muestra a los dos canes acompañando a una fémina.

La que sería la propietaria de los perritos se encuentra parada frente a un puesto de comida mientras los animales están a su lado. En el video se puede ver como la perrita carga a su cría con un canguro de color negro mientras el cachorrito se muestra feliz.

Al mismo estilo que un ser humano cargando a su bebé, la perrita cuida de su cría de esta particular manera.

La tierna escena ha cautivado a los internautas pues en el video se aprecia como el cachorrito lejos de estar incómodo se encuentra muy contento en el lomo de su madre.

Como era de esperarse, los usuarios no pudieron evitar enternecerse con las imágenes de ambas mascotitas esperando a su dueña. Entre los comentarios que más resaltaban eran acerca de la "gran madre" que era la perrita.

"Lo más hermoso que veré hoy", "Me muero de amor", "Qué ternurita, me derrito con ellos", "Cada quien carga sus bendis", "Una mamá responsable ante todo", "Es la cosa más bonita que he visto", "Qué hermosos, los amé", dijeron los cibernautas.