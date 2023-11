¡Una tragedia inesperada! Ambulancia atropella a víctima a la que iba a brindar auxilio

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales, como el compartido en X (antes Twitter) donde una ambulancia cometió un atroz error al tratar de llegar al punto de un accidente automovilístico y atropelló a la víctima.

Tras un fatídico accidente en la calle, muchos transeúntes hacen todo lo posible para contactar de forma inmediata con especialistas de la salud para que puedan atender a los accidentados, sin embargo, esta historia tiene un giro radical.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre presenció un accidente automovilístico que dejó tendido en la pista a la víctima, quien no podía realizar ningún movimiento.

Según la escena, el incidente se dio por el choque entre un auto y un vehículo de bajo cilindraje, por lo cual decidieron llamar a la ambulancia, en China. Minutos después, ven que la unidad se acerca a gran velocidad y al tratar de ingresar hasta el punto donde se hallaba la víctima, terminan atropellándolo nuevamente.

Hasta el momento, el video no proporciona detalles sobre el estado de salud de la persona atropellada, lo que deja incertidumbre sobre las consecuencias de este lamentable incidente.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por la situación y resaltaron la importancia de la precaución y la atención al prestar asistencia en situaciones de emergencia, recordándonos que la seguridad y el cuidado deben ser prioritarios.

"Si me vas a ayudar así, mejor no me ayudes", "qué negligencia", "lo demandará, imagino", "hasta acá se oye el crujido", "lamentable el policía está por gusto. Punto ciego para la ambulancia. El policía tenía que estar a la espera de la ambulancia", "se escuchó el huesito rompiéndose", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.