Universitaria causa sensación al usar intro de la Dra. Polo en su exposición: "Icónico"

29/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha convertido en el rincón de los casos más creativos, que no hacen más que darnos nuevas ideas para emprender algo o sacarnos una sonrisa. Esta vez, una universitaria de la carrera de derecho impresionó a sus compañeros y los cibernautas al usar la intro de la Dra. Polo para iniciar con una exposición.

"Caso cerrado"

El clip viral titulado: "Pov: Te mandan a hacer una exposición y eres estudiante de derecho" le pertenece a la cuenta @lauuu_ag y nos muestra la 'innovadora' forma de empezar un litigio como parte de una evaluación de un curso.

La Dra. Polo es una abogada y presentadora de televisión originaria de Cuba, pero que radica en Miami. Es la creadora del programa de fama mundial 'Caso Cerrado' que goza de altos puntos de sintonía en varios países de Latinoamérica, siendo uno de ellos nuestro querido Perú.

No obstante, un caso ha llamado la atención de los cibernautas, ya que una estudiante de la carrera de derecho no tuvo mejor idea que iniciar un litigio con la intro del programa de Ana María Cristina Polo.

Según las imágenes registradas por una usuaria, la alumna colocó de arranque el material audiovisual de la presentación del programa en 'Edición estelar', para luego, con una edición, colocar su rostro sobre la cara de la presentadora anunciando a los participantes del juicio.

Esta forma 'inusual' y, hasta cierto punto, cómica de empezar una evaluación académica llamó la atención de sus compañeros y también de los cibernautas en la plataforma asiática, por lo que ha recibido muchas visualizaciones.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de veintisiete segundos de duración, se hizo tendencia rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 49.6 mil me encantas, 246 comentarios y 3 656 guardados.

Las reacciones a este momento viral fueron diversas, y sobresalieron los más ocurrentes: "Amo a la gente que hace el estudio divertido", "estudio psicología y nos colocan The Office para entender conductas psicológicas", "así deben de ser tus expos", "después de presentar tu tesis", "a los que les gusta (ser) abogados, se lo deben a ella", "te la rifaste", "no me den ideas", "súbelo completo", para tu proyecto", "no espero menos", "tú en el futuro", "o sea que primero escuchan el himno nacional de todos los abogados y luego ven la clase".

De esta manera, los cibernautas opinaron sarcásticamente la creatividad de una universitaria de la carrera de derecho que puso la intro de la Dra. Polo para empezar su exposición académica.