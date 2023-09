Usuaria le roba a un perro el limón que tenía colgado en el cuello: "Ni Firulais se salva, el precio está por las nubes"

01/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El incremento del precio del limón ha generado consternación entre las personas que gustan de comer ensaladas o un buen plato de ceviche en base a este elemento verde de la naturaleza. Una usuaria de la plataforma china, no dudó en mostrar su hazaña al robar este producto a un perro.

"¿Cómo dejan a Firulais con tremenda joya?"

El corto titulado: "Qué abuso con el precio del limón causa (Parte 2)", le pertenece a la cuenta de una curiosa mujer @lizroxanamorales, quien a modo cómico narra lo que muchas personas atraviesan día a día, al querer comprar un poco de este insumo básico en la cocina peruana: su alto precio.

"Hoy se me antojó hacerme un cevichito, pero con el precio del limón, a las justas me va a alcanzar para comprarme el acidito", dice de arranque la protagonista de este video.

TikTok es el rincón donde se puede visualizar todo tipo de situaciones de la vida real que, a modo de mofa, cuestionan diversas particularidades de la cotidianidad. Y ese fue precisamente el caso, de una mujer que sorprendida por el repunte del precio del limón, no tuvo mejor idea que quitárselo a un enfermo canino.

Sin dudarlo, la fémina se acerca raudamente al animalito y con la ayuda de una tijera que saca de su chaleco, se dispuso a cortar la cuerda que sujetaba el 'oro verde' que pendía del cuello de 'Firulais'.

Una vez logrado su cometido, la usuaria guarda el arma blanca y el limón recientemente robado. Mientras que, el peludito sale corriendo de la escena al verse timado por la señora.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

El material audiovisual cuenta, hasta el momento, con 41.4k me encantas, 3342 comentarios y 8597 compartidos. Los comentarios en torno al sarcástico momento rescatado en redes no pasaron para nada desapercibidos.

Algunos, manifestaron la inseguridad en la que vivimos y que ya no respeta género ni especie: "asu pobre Firulais , tenía colgado un collar que vale oro a estas alturas", "la delincuencia está terrible", "si Firulais está a la merced de la delincuencia imagínate nosotros".

Otros cibernautas, se pusieron en el papel de la mascota simulando sus pensamientos: "Firulais: la delincuencia cada día peor", "no, no, no por favor, no me haga daño... llévese lo que tenga".

De esta manera, ante el aumento del precio del limón una usuaria no tuvo reparos en robar este producto a un perro. Su acción generó risas y controversia en las redes sociales.