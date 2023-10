Usuaria sorprende con su forma de recoger comida en un restaurante: "Como en el banco"

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es común hallar todo tipo de videos desde tutoriales, entrevistas al paso y de casos insólitos. Esta vez, una usuaria registró una manera particular de recoger su comida en un restaurante: "como en el banco".

"Con ticket de espera"

El clip viral titulado: "Imagínate vivir en Suecia y perderte de esta tecnología" le pertenece a la cuenta @calimolina1 y nos muestra la forma en que un restaurante despacha comida en su local.

No cabe duda que los dueños de negocios de comida en general siempre buscan reinventarse en formas que lleguen y sean más cercanos a sus comensales.

Cabe mencionar que las modalidades de pago, han sido de esas maneras que han hecho más directa el cobro de los platillos, entre otros productos ofrecidos en su local.

Sin embargo, no todo radica en ello. Eso lo puso en evidencia un emprendimiento en México que no tuvo mejor idea que hacer que sus clientes 'tengan una mejor experiencia' a la hora de recoger su plato de comida que como si estuviera en el banco.

En las imágenes registradas, se puede observar a la usuaria sentada en una banca con un ticket en la mano con el número 75. Seguidamente, se observa en la parte del frente un rótulo con el número anterior (74) que le indicaba que ya le faltaba poco para que vaya a recibir su pedido.

Mientras tanto las demás personas se encontraban instaladas en sus asientos y mesas degustando de sus potajes. Este inusual hecho tiene 940.7 mil reproducciones y dejó los mejores comentarios en la plataforma asiática.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este hecho se hizo tendencia rápidamente en TikTok, por lo que hasta el momento cuenta con 26.6 mil me encantas, 59 comentarios, 573 guardados.

Los cibernautas no dejaron de señalar la innovadora forma de este negocio en hacer esperar a la clientela por su comida sin incomodarse: "No bueno, gran organización", "a veces los que llegan al último quieren primero, cuanto tienen el número 50 y algo y vamos en 30 y algo", "pues es mejor sistema que los bancos y el IMSS", "jajaja tecnología de punta", "excelente servicio, porque luego estar parados y con hambre pues no", "adoro su forma de organizar", "qué genial, sencillo, bajo costo, claro mucho mejor que varios bancos a los que he ido", "orden ante todo".

De esta manera, una usuaria de TikTok viralizó la iniciativa de un restaurante al momento de hacer que recojan su comida: 'como en el banco'.