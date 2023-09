Usuario se encuentra con Jefferson Farfán en la Vía Expresa y alegra a sus hinchas

13/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Jefferson Farfán más conocido como 'La Foquita' causó sensación en TikTok la vez que un usuario, hincha del delantero de Alianza Lima, lo saludó en la Vía Expresa.

Farfán en la Vía Expresa

El clip viral titulado: ¡Arriba Alianza, Farfán! le pertenece a la cuenta @miguel.a.l40 y muestra el encuentro entre un ciudadano y el '10 de la calle' en un tramo de la Vía Expresa.

No cabe duda, que el club que lo vio nacer como deportista actualmente lo alberga entre sus filas para los distintos encuentros deportivos que tenga por delante.

La ilusión de los hinchas de Alianza Lima, como de cualquier otro equipo e incluso deporte, siempre es tener lo más cerca a sus ídolos. Poder tomarse fotografías, cruzar algunas palabras, recibir y dar algún saludo. En otras palabras, inmortalizar un breve momento con el ser que admiran.

Ese es el caso de un ciudadano que un día se encontraba manejando por la concurrida Vía Expresa y sin esperarlo se cruzó en su camino con el muy reconocido futbolista peruano Jefferson Farfán. Cabe mencionar que el corto es del 9 de abril de este año. Pero aunque el material audiovisual sea de tiempo atrás, guarda valor significativo para sus seguidores.

"Arriba Alianza, Farfán", dice el usuario al delantero que se encontraba en el otro carril muy concentrado manejando su automóvil.

En ese momento, el también centrocampista se da cuenta del saludo y levanta el pulgar derecho en señal de aprobación.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video generó interés en los fieles hinchas de dicho club, por lo que, hasta el momento, el corto cuenta con 16.3 mil me encantas, 236 comentarios y 861 guardados.

Las respuestas al viral no se hicieron esperar y entre ellas se remarcaba el momento vivido por el tiktoker: "¿cómo pudiste alcanzarlo mano?", "siempre me lo cruzo bajando el cerro del Corregidor en La Molina y siempre devuelve el saludo", "una vez me lo encontré a Farfán en Puente Piedra, lo saludé y me saludó, bien humilde el jugador".

Otros; sin embargo bromeaban con la situación o admiraban el carro que tiene: "Farfán haciendo colectivo en la Vía Expresa xd", "qué bonito su auto", "se lo merece después de tanto trabajo" .

De esta manera, un video causó sensación en la plataforma china al mostrar la reacción de Jefferson Farfán al recibir el saludo de un usuario en la Vía Expresa. Muchos cibernautas aplaudieron el encuentro.