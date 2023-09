"Va contra sus principios": Madre vegana molesta por tener que disfrazar a su hija de pescadora

16/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos como el compartido por la cuenta de @veganaynormal, donde una madre afirma ser vegana y está demasiado indignada con el pedido del colegio de su hija de vestirla como pescadora.

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una madre vegana española no duda en mostrarse molesta ante la cámara, dejando sorprendido a más de uno de sus seguidores. ¿Por qué?

Iba en contra de sus principios

En la institución educativa de su hija llamada Navia, de solo ocho años de edad, se llevaría a cabo un evento escolar donde todos los niños deben usar disfraces, algo que emociona a todos los padres y estudiantes, pero no a Rocío, quien no estaba conforme con los criterios del colegio, ya que su hija debe ir como una pescadora y ellas son veganas.

"Estoy harta de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos, y una mie*da. (...) La clase de Navia ha decidido que van a ir en los carnavales disfrazados de pescadores. Le he dicho a la tutora que, evidentemente, Navia no va a ir así porque atenta contra sus principios morales y éticos", se le escucha decir en el clip, que obtuvo miles de interacciones en la plataforma china.

Rocío explicó que estaba "absolutamente devastada" y con "ganas de llorar y quemarlo todo" porque las personas no entendían y no respetaban su forma de vivir.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó opiniones divididas de los seguidores, ya que algunos se mostraron a favor de la madre, mientras que otros la criticaron porque solo se trataba de un disfraz y no de realizar una pesca en realidad.

Recibió críticas

"Soy ateo, mi hijo fue de pastor en Navidad al cole, no lo supero, iré al psicólogo por ello", "en la clase de mi hija tienen que ir de señales de tráfico y ella no tiene carnet de conducir. Voy a escribir a la profesora", "quien no tiene problemas, necesita buscar alguno", "no creo que haya problema porque no vaya", "te sobra mucho tiempo", "ni que fuera a pescar de verdad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una madre se mostraba furiosa e indignada al saber que el colegio de su hija la obligaba a disfrazarse de pescadora.