¡Vamos Firulais!: Perritos cautivan a todos tras competir con dos personas

10/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender una vez más con un video compartido en TikTok donde dos perritos cautivaron y robaron los corazones de los internautas al competir contra dos personas en una carrera de autos. Es así como los animalitos demostraron sus habilidades y pequeñas travesuras.

Perritos competitivos

En el material audiovisual, de tan solo ocho segundos de duración, subido por la cuenta de @sr._firulais, se ve el preciso momento en que una mujer se encuentra dentro de un pequeño auto y detrás de ella está otro señor listo para empujarla, pero lo que más llamó la atención de todos en la plataforma china fue ver a su lado a dos perritos.

Como dos expertos pilotos, los dos perritos se mostraban muy atentos a que le den la señal para empezar a avanzar. Segundos después se ve que uno de los canes comienza a empujar a su compañero dando brincos en dos patas para tomar más impulso y convertirse en los ganadores de la competencia.

"Firulais vence en carreras", se lee en la breve descripción del clip que ha causado 30.6 mil reproducciones, miles de interacciones en la plataforma china y se robó los corazones de los internautas.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que la escena los conmovió y enterneció por ver a dos pequeños perritos mostrar su lado más competitivo.

"Los animales son como niños y se divierten", "el perro: 'Humano, a mí no me vengas a retar, solo vas a mirar esto para demostración'", "Firulais, eres el mejor como siempre", "todavía voltea para ver si los alcanzan", "son lo máximo", "Firulais: Humano a mí no me vengas a retar solo vas a mirar esto para demostración jejejeje", "muy hermosos los peluditos", "¿cómo es posible este suceso?", "ganó la pandilla del Firulais", "Firulais: diez brincos fueron suficientes", "qué bonitos perrunos motorizados", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Video con 30.6 mil vistas

De esta manera, el clip fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter donde causaron gran revuelo tras ver a dos canes demostrar su competitividad en una carrera de carritos contra dos personas, quienes aprovecharon en señalar que se portaban como dos pequeños niños y demostraban gran felicidad.