Venden USB y micro SD con 2 500 canciones, películas y más en 'El Hueco': "Agárrate Spotify"

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El reconocido youtuber, escritor y periodista Luis Carlos Burmeo o conocido en su canal como 'Henry Spencer' ha revelado la existencia de la venta de USB o micro SD con 2 500 canciones, películas y más en 'El Hueco'.

"Contenido para todos"

El clip viral titulado: "¿USB con 2 500 canciones?" le pertenece a la cuenta del conocido youtuber Henry Spencer @spencerlandia007. En este episodio nos muestra su peculiar hallazgo, mientras se encontraba reportando en las inmediaciones de un conocido Centro Comercial en la avenida Abancay.

Cabe recordar, que ya quedó atrás la época de los casetes, los CD's o los Blu-ray que ofrecían amplio contenido y accesibilidad a muchas personas. No obstante, con el paso del tiempo, la practicidad va ganando terreno y cuanto más pequeños sean los dispositivos brindan mejores opciones para el público.

En ese sentido, el Centro de Lima ha ofrecido por muchos años contenido musical y cinematográfico para todos los gustos y bolsillos. Ahora, la innovación del USB y las tarjetas Micro SD han abierto una nueva forma de vender, la cual, aún tiene un público segmentado.

"Para tonos, para los DJ´s, eventos e incluso reuniones familiares", dijo un joven vendedor ante la consulta de Henry S.

Y lo más llamativo para el creador de contenido fueron los títulos o portadas que vio. "Cumbiatón de moda, tropical, cumbia sureña, chicha, huaylas, fiestón tropical, bailetón de moda, de todo un poco, las más pedidas, toneras Bebito Fiu Fiu", son algunos de los más ofrecidos.

Agregó el comerciante que, los pequeños dispositivos no solo contienen canciones, sino que también se les pueden añadir 'hasta series de Netflix' y 'películas poco conocidas': todo a solicitud del cliente.

En esa línea, manifestó que en una memoria se puede grabar hasta un total de 25 películas. Por otro lado, reflexionó junto a Spencer que hubo un tiempo del boom de los filmes donde los pasillos del centro comercial se encontraban abarrotados de gente; sin embargo, actualmente lucen vacíos.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de cuatro minutos 31 segundos se hizo tendencia rápidamente en TikTok, por lo que hasta el momento cuenta con miles de reproducciones y 378 reacciones.

Los comentarios de los cibernautas ante este hecho fueron diversos: "Encontré una portada que decía 'música para mototaxistas'", "en películas sí me interesa, porque hay algunas difíciles de encontrar", "en serio no lo sabía, noticia mundial, agárrate Spotify", "el que no conoce Spotify".

De esta manera, Henry Spencer dio a conocer que en 'El Hueco' se pueden encontrar USB y Micro SD con canciones, películas y mucho más contenido a un precio asequible y para todo público.