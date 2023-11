Venezolana cuenta que sus amigas se avergüenzan de ella por vender en la calle: "El trabajo no deshonra"

28/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde una joven venezolana conmovió a todos tras revelar que vende pastelitos en la calle y sus amigas se avergüenzan de andar con ella por ese motivo.

Muchas personas tratan de encontrar la forma de solventar los gastos de sus hogares con distintos trabajos, algunos en oficina, mientras que otros tienen que trabajar como ambulantes o en comercios informales.

Venezolana trabaja en la calle

En el material audiovisual, de solo un minuto y 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Anahí explica cuánto dinero puede generar por venta y las necesidades que tiene a su corta edad. Asimismo, detalló que se dedica a trabajar para poder pagar sus estudios y lograr convertirse en una profesional, más adelante.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue cuando la joven, que vive en la ciudad de Barquisimeto, contó a Vidal que a pesar de sus esfuerzos, el grupo de amigas que tiene sienten pena por ella y no desean caminar ni salir con ella.

"No tengo amigas por mi forma de ser, porque dicen que les da pena andar conmigo porque yo trabajo en la calle", se le escucha decir a Anahí en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Busca salir adelante

El creador de contenidos, Vidal trató de conocer más sobre la vida de la joven extranjera y le consultó qué le gustaría tener en estos momentos si es que alguien la ayuda a cumplir un deseo.

"Me gustaría un teléfono más o menos, pero lo primero, ropa, zapatos que no tengo. (...) Mi forma de vivir, los problemas. (...) Siempre he sido una persona que salió adelante desde chiquita", recalcó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar que la joven tenga un círculo de amigos que no saben valorar el esfuerzo de tener que levantarse temprano para trabajar. Además, aprovecharon en dejarles mensajes de aliento para que no se dé por vencida y pidieron que "no le dé tanta importancia".

"El trabajo no deshonra, oíste", "qué hermosa, lo primero que pidió fue un trabajo. Anahi merece un trabajo estable", "grande Anahí, bendiciones, sigue adelante, no te sientas triste por no tener amigas para compartir, rodéate de calidad, no de cantidad. Siéntete orgullosa", "caminar y aprender de cada detalle que la vida tiene, es la intención y motivación de enriquecer el alma", "no son amigas, porque deberían sentirse orgullosa de que se gana la vida honradamente", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales tras conocer la historia de Anahí, una joven venezolana, que reveló que sus amigas se avergüenzan de ella por vender en la calle.