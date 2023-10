Venezolano revela su gran cambio tras vivir 5 años en Perú: "Logramos superarnos"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un video en la plataforma asiática de TikTok, donde un joven de nacionalidad venezolana decide comparar cómo su vida tuvo un cambio radical en los últimos cinco años que vive en el Perú.

Muchos extranjeros deciden salir de sus países en busca de nuevas oportunidades de vida y entre sus opciones se encuentra Perú, donde aprenden a querer nuestra cultura, tradiciones y costumbres.

En el material audiovisual, de solo 37 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Juan Carlos Paredes, venezolano, comienza a explicar que una vez que llegó a nuestro país inició como vendedor de caramelos en las calles para poder solventar sus gastos básicos.

Con el pasar el tiempo, Juan Carlos logró ir escalando y pasó a trabajar como mesero en restaurantes y puestos de comida, para luego estar en una oficina y por último, alcanzar a comprar propiedades y autos para su transporte particular. Asimismo, el joven señaló que no solo se daba ese caso con él, sino también con sus demás compatriotas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven, sin importar de qué nacionalidad sea, ya que logró superarse y salir adelante a pesar de las adversidades que encontró en el camino y más si es alejado de la patria que te vio nacer, así como de tus amigos y familiares.

"Confirmo, llevo 6 años en Perú y he logrado más de lo que esperé lograr", "yo empecé lavando carros, ahora soy supervisor en una transnacional", "puedo decir que me pasó lo mismo", "muchos hemos crecido", "qué bueno, esa calidad de gente necesita Perú, me alegro y felicitaciones", "adelante chamo, no me hagan quedar mal, he trabajado con ustedes y hoy muchos ya son empresarios que nunca se rindieron", "felicidades a toda esa gente buena", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.