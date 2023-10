Venezolano sorprende con peculiar mensaje a Migraciones: "Aquí los espero"

03/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más insólitos y sorprendentes, como el compartido por un venezolano que anunciaba que esperaba ansioso la llegada del personal de Migraciones tras el anuncio del ministro del Interior, Vicente Romero, sobre la estadía irregular de los extranjeros en el Perú.

Muchos extranjeros llegaron al país en busca de nuevas oportunidades de vida, pero conocieron al amor de sus vidas en el camino, llegando a formar una familia. Sin embargo, la noticia de que solo tienen hasta el 10 de noviembre para regularizar sus papeles y asegurar su permanencia en el país les cayó "como un baldazo de agua fría".

Espera a Migraciones

En el material audiovisual, de solo 27 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven de nacionalidad venezolana se encuentra en un parque y decide dar un peculiar mensaje a todos sus seguidores que involucraba a la entidad encargada del control migratorio de nacionales y extranjeros en resguardo de la seguridad interna del país. ¿Qué dijo?

"Todos los venezolanos irregulares van a ser deportados. Yo le quiero dar las gracias a Migraciones, porque estoy irregular (...) Me quiero ir a Venezuela sin pagar pasaje, vengan a buscarme que me voy", se le escucha decir al joven identificado como Abraham.

Abraham explicaba los motivos de por qué quiere que Migraciones lo regrese a su país natal, dejando a más de uno de los internautas sorprendidos en la famosa plataforma china de TikTok.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que todo se trataría de una broma tras ver el clip, que logró un millón de reproducciones y alrededor de 60 mil 'me gusta'.

Viral en TikTok

"Hay que hacerlo viral para hacer realidad su pedido", "ya te van a cumplir tu sueño", "en Ecuador lo dejarán", "yo soy peruana, tengo 33 años viviendo en Venezuela y no me voy de este hermoso país. Como te amo Venezuela", "cumplan el sueño de este venezolano", "siempre serán bienvenidos en Perú, sé que hay muchos honestos y trabajadores", "¡adiós!, no nos busquen, nosotros te buscamos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven venezolano mandó un mensaje a Migraciones indicando que los estaba esperando para que lo saquen del Perú.