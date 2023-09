(Video) Ceviche enamora paladar de argentinos y elogian la gastronomía peruana: "Aprobadísimo"

25/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La comida peruana siempre da qué hablar a nivel internacional y ese fue el caso de unos jóvenes argentinos que se quedaron enamorados del ceviche y la gastronomía peruana.

"Deliciosa combinación"

El clip viral titulado: "Que sea magia.Combinación la canchita con el pescado fresco es imbatible" le pertenece a la cuenta @johnny_cano.peru y nos muestra, el preciso momento, en que unos extranjeros provenientes de uno de los países del sur de Sudamérica degustan un buen plato de nuestro plato bandera.

La fusión de ingredientes es una de las cosas más rescatables de nuestra cocina y ello es justamente lo que eleva la sazón de nuestros platillos. Ese es el caso, del ceviche peruano que fue disfrutado por unos turistas argentinos quienes no dejaron de elogiar, en ningún momento, el sabor de los ingredientes nacionales que acompañaban en su composición.

"Aprobadísimo... ¡Una maravilla!",dijeron ambos tras comer por primera vez esta singular comida.

Y es que el ceviche, plato que tuvo su origen desde tiempos milenarios, no deja de enamorar a cualquier persona que lo pruebe. Si a los peruanos nos tiene cautivados con lo delicioso que es, los extranjeros lo consideran aún más tras probarlo por primera vez en sus vidas.

"Es muy fresco, muy rico el pescado", indicó el joven. Y sí que la particularidad de nuestro plato bandera radica justamente en ese aspecto del ingrediente estrella. No hay mejor forma de preparar ceviche si no es con pez recién salido del mar.

"La combinación del maíz cancha crocante, crujiente y eso combinado con los pescados frescos es una maravilla", complementó su explicación el joven ante las cámaras del youtuber.

Sin lugar a dudas, la fusión con ingredientes andinos le da un toque y sabor diferentes que no hace más que cautivar aún más el paladar de quien lo pruebe.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto no tardó en viralizarse en la plataforma asiática, ya que hasta el momento cuenta con cerca de mil me encantas, muchos comentarios y reproducciones.

Las respuestas al material audiovisual no dejaron de elogiar la apreciación de los viajeros y nuestra comida: "(El ceviche) de otro nivel", "Perú", "fusión lo mejor que tiene nuestro país", "ceviche con cancha, no hay pierde", "regresaría a Perú solo por la comida", "pescado fresco, no hay más".

De esta manera, unos turistas argentinos quedaron maravillados con el ceviche peruano y la gastronomía de nuestro país. La reacción de los cibernautas no dejaron de revalorar nuestras raíces culinarias y su aporte a la comida internacional.