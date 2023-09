(VIDEO) ¿Cómo es el transporte en el Perú? Usuario en TikTok revela cómo es la rutina de los choferes y cobradores de combi

27/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que el tráfico es uno de los problemas más grandes que tiene el transporte el Perú. En ese sentido, un usuario de TikTok no tuvo mejor idea que recrear la rutina vivida por choferes y cobradores en "La Ciudad de los Reyes".

"¡Apéguese!"

El clip viral titulado: "El transporte en mi país" le pertenece a la cuenta @antofat2 y nos muestra una curiosa dramatización de un cibernauta sobre los problemas del transporte peruano.

No cabe duda que viajar día a día en transporte público es una odisea. Los buses formales y las combis informales viven en una lucha constante por acaparar la mayor cantidad de pasajeros en sus unidades, y para ello se valen de mil y un estrategias para llevarlos hacia ellas.

Sin embargo, el caos vehicular en 'La Ciudad de los Reyes' sigue imparable. El desorden generado por la mala planificación y distribución de un plan de contingencia para el transporte en Lima, no hace más que seguir con los problemas 'que vienen desde hace años'.

En ese sentido, un usuario de TikTok se animó a recrear, de manera curiosa, el 'día a día' de los choferes y cobradores de transporte público en nuestra ciudad.

En las imágenes se observa a un joven, que aparentemente se encuentra en la zona de Acho, Puente Nuevo y Caquetá donde se visualiza la forma en que los pasajeros piden que se les abra la puerta. Ante esta solicitud, el cobrador atina a decir: "por atrás, por atrás", emulando de buena forma la respuesta común de los trabajadores de este tipo de vehículos.

En otro momento, el controlador del bus le da las cifras 3,5 y procede a recibir 'un sencillo' del que llama en esos momentos a los pasajeros. Luego de ello, el cobrador sigue insistiendo que 'las personas sigan subiendo al bus' aduciendo que su carro se encuentra "vacío" y que "avancen al fondo", "que entran cuatro", pese a que hay mucha gente.

"Baja, baja", dicen los ciudadanos que están dentro de su unidad móvil, a lo que el cobrador rechaza esta petición porque están en "operativo".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse estas situaciones tan comunes en la vida real de una persona que toma colectivo en el Perú, no tardaron en viralizarse en la plataforma china. Hasta el momento, el video cuenta con 762 comentarios y muchas reproducciones

Las respuestas al viral no dejaron de puntualizar los problemas persistentes en el transporte de la ciudad: "De nunca acabar", "Lima no sería Lima sin sus problemas de transporte", "Avanza para atrás, ¿a dónde si no hay más espacio?".

De esta manera, un usuario de TikTok no tardó en volverse tendencia al recrear, de manera creativa, la rutina de choferes y cobradores del Perú en el transporte público.