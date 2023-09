(Video) ¡Con sus flores amarillas! Tiktoker entrega obsequio a mujeres en la calle y queda sorprendido con sus reacciones

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Recibir un obsequio por más pequeño que fuese siempre es algo bonito. La intención con el que se entrega algo siempre es valorado por la otra persona. En esta ocasión, un tiktoker quiso poner a prueba esta sensación al regalar flores amarillas a unas mujeres con las que se encontraba en las calles del Centro de Lima. Sus reacciones lo dejaron cautivado.

"Girasoles, para ti"

El clip viral titulado: "Flores amarillas, ya no más espectadoras ahora sí protagonistas" le pertenece a la cuenta @jeanpierrevillalobos y nos muestra el experimento social de un creador de contenido en los alrededores de la Plaza Mayor del Centro de Lima.

Claro está que no todos los días se reciben regalos a no ser que sea tu cumpleaños, un aniversario de pareja, Día del amor y la amistad o algún evento en particular; sin embargo, recibir algún tipo de obsequio, de manera inesperada, puede traer las impensables reacciones de quien las recibe.

Esa particularidad, quiso hacerlo realidad un tiktoker quien no tuvo mejor idea que salir a las calles y percibir las impresiones de las féminas al recibir un detalle por parte suya sin conocerlo.

A las primeras que les entregó un girasol fue a dos adolescentes que, aparentemente, salían de clases. Sus reacciones fueron muy efusivas y gritaban de la emoción al ver el presente de manos del joven.

Siguió con su recorrido por una de las calles paralelas y dio con una señorita a quien le entregó una rosa amarilla. A diferencia de la anterior, su gesto fue más calmado e incluso dudó del regalo: ¿Ay de verdad? Gracias.

Unos pasos más allá, se topó con una señora que al recibir el presente agradeció el gesto del joven; mientras que una profesional sentada en un banquillo hizo lo propio.

Sin embargo, no todo fue positivo en el experimento social del tiktoker, ya que una fémina ni se inmutó al verlo con el girasol que sostenía en la mano.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video se viralizó rápidamente en la plataforma china y, hasta el momento, cuenta con 775 me encantas, 17 comentarios y 29 comentarios.

Las reacciones al viral no dejaron de resaltar su gesto desprendido de dar algo a personas que no conoce y también pidieron algunas: "amo lo que haces", "las primeras las amé", "esperaré mi flor amarilla, espero te siga yendo superbien".

De esta manera, un joven tiktoker se volvió tendencia rápidamente al entregar flores amarillas a mujeres que desconocía en las calles del Centro de Lima, cada una de sus reacciones lo dejaron más estupefacto que el otro.