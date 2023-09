(Video) ¡Corte de pelo! Familiares sorprenden a futuro padrino con grandes regalos y causan furor en TikTok

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es común encontrar videos de todo tipo, entre ellos, tutoriales, breves entrevistas y también situaciones de la vida real. Ese fue el caso, de unos familiares que no tuvieron mejor idea que sorprender con grandes regalos a un candidato para padrino de su hijo.

"Situación de impacto"

El clip viral titulado: "Cumpliendo al padrino" le pertenece a la cuenta @ernes.eip y nos muestra una situación poco usual, donde los integrantes de una familia se encuentran realizando grandes obsequios a una persona.

En cada zona del país existen costumbres propias que traspasan las generaciones y recogen parte de su idiosincrasia. Las más vistosas son las referidas a los matrimonios, que se han viralizado en la plataforma china, en este caso, un nuevo tipo de evento social ha cobrado notoriedad al entregarse grandes obsequios como parte de este actuar.

En un corto se puede observar a un grupo de personas ingresando y saliendo de la sala de una casa. Hombres y mujeres entran en el recinto portando cajas de frutas (melocotón), huevos, gaseosas, cervezas; y también costales de arroz.

Todos estos insumos pasan frente a la vista de los familiares del futuro candidato a 'padrino', quienes miran con sorpresa cada una de las jabas que van asentándose en el lugar.

La actividad a realizarse sería el 'corte de pelo' del menor hijo de la persona que envía tales regalos y es una tradición desarrollarlo como previa antes de elegir al padrino.

Si la respuesta es afirmativa por parte del candidato, se abre una reunión con los familiares para programar lo relativo a la actividad a realizarse.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse el video no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 2 129 me encantas, 123 comentarios y 374 guardados.

Las respuestas al viral no dejaron de resaltar lo ostentoso de los regalos en la costumbre de esta región: "sumen cuánto de costo tiene todos estos productos, el padrino debe retribuir el doble al ahijado, creo que es así la costumbre o me equivoco", "más gastaron en dar regalos al padrino con lo invertido hubiesen comprado algo mejor", "esas cosas les dan al padrino y madrina, así también gastan ellos", "yo también soy madrina de corte de pelo y no me trajeron así".

De esta manera, unos grandes regalos se volvieron tendencia en TikTok al ser entregados a un futuro padrino para el corte de pelo de un niño. Los cibernautas no dejaron de comentar sobre la actitud de los familiares que se atrevieron a hacer este cumplido.