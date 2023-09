(Video) ¿Cuánto será?: Jóvenes revelan la cantidad de dinero que llevan para una fiesta y sorprenden a tiktoker

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los fines de semana son días en que la mayoría de jóvenes y los no tanto, deciden salir a una reunión o fiesta a modo de distraerse de la jornada laboral de la semana. Sin embargo, ¿cuál es la cantidad de dinero que pueden llevar para una noche? Esta fue la consulta de un tiktoker a sus encuestados.

¿Quién da más?

El clip viral titulado: "¿Con cuánto dinero sales de fiesta?" le pertenece a la cuenta @elescapediario y muestra la entrevista al paso que realiza un creador de contenido a unos muchachos que se encontraban, aparentemente, en las previas de una 'reu' de 'finde'.

Normalmente, los fines de semana son días en las que, la mayoría de personas, lo usa para dar un respiro frente a una semana cargada. Las opciones suelen ser diversas: algunos optan por dar un viaje corto, otros, un full day o una tarde de cine; no obstante, también hay quienes prefieren entregarse a la música, el baile y pasar un buen rato con los amigos.

Esto último, es una opción de los más jóvenes quien en sus ganas de socializar y entablar relaciones que perduren en el tiempo esperan con ansias un viernes para salir. En ese andar, un tiktoker no tuvo mejor idea que salir a las calles de 'recintos de la noche' y, en las afueras, consultó con cuánto dinero cuentan para una 'reu' de esas.

"Para una juerga así, 700", dijo una joven y su compañero también confirmó que tenía la misma cantidad de dinero.

Otro joven aseveró que su límite era '400 soles en una noche'. En el caso de las mujeres, una de ellas expresó que gastaba 500 y la otra 400 soles.

"Si está chévere 150", expresó una muchacha ante la sorpresa del tiktoker.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse la encuesta al paso surtió el efecto esperado y, hasta el momento, cuenta con 19.5 mil me encantas, 2 210 comentarios y 882 guardados.

Las reacciones al video no dejaron de cuestionar y bromear con las respuestas de los jóvenes participantes en el viral: "20 soles y me sobra pa' la siguiente", "yo llevo a las justas 20", "he sabido tonear con 10 soles y regresar hasta las h***** a mi casa", "gasto 100 y al día siguiente me siento mal", "salen con 500, pero gastan 20 jaja", "100 soles invertidos".

De esta manera, las respuestas de unos jóvenes sobre la cantidad de dinero que gastan en una noche de fiesta ha sido tendencia en TikTok.