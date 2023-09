(Video) ¡En vez de llevar, lo llevaron! Pasajeros de bus terminan empujando el vehículo en plena calle

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es divertido encontrar videos de la cotidianidad donde nos presentan situaciones tan usuales, pero con el toque de humor correcto nos hacen carcajear a mil. Ese es el caso de un vehículo que fue empujado por pasajeros en medio de una avenida muy concurrida.

"¡Levántate muchacho!"

El clip viral titulado: "Perumoment" le pertenece a la cuenta @she.is.ximenapro y nos muestra el denodado esfuerzo de un grupo de pasajeros empujando una unidad móvil pública.

No cabe duda que las anécdotas en el transporte público siempre arrancan una sonrisa para cuando se recuerden. Este es el caso de unos ciudadanos que al verse impedidos de avanzar, dentro de un medio de transporte, decidieron por ellos mismos dar pie a que este prosiga su camino.

En una avenida de la Panamericana se observa a un bus de una conocida empresa peruana ser empujado, por la parte de atrás, por cinco personas. Estos usuarios colocados en fila horizontal hicieron gala de su fuerza y a pasos sincronizados van dando avance a la gran unidad.

Una persona al ver esta situación muy común, no tuvo mejor idea que inmortalizarlo, para ello lo grabó y le agregó su toque personal, una voz de fondo que acompaña a este épico momento que no hacía más que dar ánimo a los jóvenes a sacar adelante al bus.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse este breve momento subido a la plataforma china, acaparó la atención de los cibernautas, ya que hasta el momento cuenta con 10.6 mil me encantas, 217 comentarios y 891 guardados.

Las reacciones al viral no dejaron de bromear con la situación mostrada de diversas maneras: "Referencia Al Fondo hay Sitio, AFHS ", "ahora no te lleva, tú los llevas", "en Perú, uno nunca se aburre", "te grabaron xd", "Ay mi Cerru", "nosotros yendo al Centro de Lima" , "Los de Zárate para llegar al cole", "justo estoy en uno", "ahora los carros ya no llevan pasajeros xd", "con razón tuve que tomar moto", "que fue con la JC", "levántate de pie muchacho", "en Perusalén nunca te aburres", "tú en el San Bartolo", "Mi Perú Lindo", "tu carro xd", "empujar hasta su último paradero".

De esta manera, un vehículo se hizo tendencia en TikTok al no llevar a pasajeros, sino que ellos lo llevaban a él. La particular situación no dejó de ser el blanco de las mejores bromas en la plataforma china.