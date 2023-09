(VIDEO) "Ese hombre tiene prioridades": Joven cancela una cita para quedarse jugando fútbol

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Sorpresa en las redes sociales. Una usuaria de Tiktok ha captado la atención de miles de internautas luego de publicar una peculiar escena que vivió antes de ir a una cita: el joven con el que iba a salir canceló el encuentro para quedarse en su casa jugando un videojuego de fútbol.

Habían quedado para el sábado

Los hechos fueron publicados desde la cuenta de la protagonista de esta historia, quien capturó la pantalla en el preciso instante en el que su saliente se desanima de acudir a su cita.

Y es que, antes de que tomara dicha decisión, ambos ya habían acordado cuándo iban a verse. Según se puede leer en el chat de Instagram, habían quedado en salir el sábado, pero faltaba definir la hora.

"Te voy confirmando", le dijo el hombre.

El sábado sale la nueva edición

Sin embargo, poco después de indicarle que le confirmaría la hora, el joven daría un giro de 180 grados a la historia y tomó una decisión que ha sorprendido a más de uno: decidió cancelar la salida porque, en ese día, se estrenaba su videojuego de fútbol favorito.

Ante ello, no lo pensó dos veces y, mediante un audio, le indica que no se había acordado de la fecha de lanzamiento, por lo que ya no podrá salir con ella.

"Es que me acabo de percatar que el sábado sale el nuevo Fifa. O sea, tipo, yo tengo un acceso anticipado para jugarlo una semana antes y nada, eso", se le escucha decir en el audio.

Usuarios reaccionan

El video ha sido difundido desde la cuenta de Tiktok de ddanilamoura, donde la publicación cuenta con cerca de 240 mil visualizaciones, 15 mil likes y 5 mil compartidos.

Asimismo, cuenta con casi 700 comentarios, donde los usuarios no ha podido evitar reaccionar este hecho. Así, mientras que por un lado aseguran que el chico tiene sus prioridades, otros le dicen que no lo deje ir, pues hacer eso sería sinónimo de "ser fiel".

"El verdadero fiel, quédate con ese, no hay personas más fieles como un fifero", indica un internauta. "Ese hombre tiene prioridades", agregó otro.

De esta manera, este joven ha sorprendido a los internautas con su decisión de cancelar una cita por quedarse jugando un videojuego de fútbol en su casa. Y es que, pese a que ya habían acordado el día, le señaló a la chica que en aquella fecha se entrenaba la nueva edición que estaba esperando.