(Video) Estudiante universitario entrega flores amarillas a su profesor: "¿Pasará los parciales?"

No cabe duda que hoy muchos videos sobre flores amarillas acaparan la atención de los miles de usuarios de la plataforma china; sin embargo, hay uno que ha causado sensación porque trata acerca de un estudiante universitario que al llegar al salón de clases lo hace con un ramo especial destinado a su profesor.

"Tome, profe"

El clip viral titulado: "Cuando ya se acercan los parciales" le pertenece a la cuenta @dantecarranza41 y nos muestra el ingreso de un estudiante a un aula con un particular regalo.

El 'trending' de hoy es el obsequio de flores amarillas a la persona que se considere especial en la vida, y para ello, existe una oferta considerable que uno puede escoger para hacerle ese cumplido a la persona más importante de tu vida.

Claro está que no siempre este obsequio está 100% circunscrito que sea a una pareja, y eso muy bien lo supo un joven universitario que no tuvo mejor idea que hacer este regalo a un ser que él si lo considera relevante para su existencia: su catedrático.

Y sí, sin importarle el qué dirán, no tuvo mejor idea que alistarse e ir en búsqueda del ramo perfecto para sorprender a su 'profe' de la 'U' y ver si le cumplían el milagro de pasar los parciales. ¿Le habrá servido?

En las imágenes del 'gag', se observa a un muchacho muy animoso ingresar, a paso ligero, a un salón de clases ante la mirada extrañada de su docente, quien se encontraba sentado encima del pupitre.

El chico lo saluda tomándole la mano, y el profesor no dejaba de verlo con gesto adusto, quizá sin entender lo que estaba pasando; no obstante, el alumno no se amilanó y le hizo entrega de su presente floral.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto generó expectativa en el público estudiantil quizá porque se identificaban, de alguna manera, con lo expuesto. Hasta el momento, el material audiovisual cuenta con 817.5 mil me encantas, 1 812 comentarios y 44.7 mil guardados.

Las reacciones en torno al viral no tardaron en aparecer y bromeaban con el actuar del creativo: "El profe: te las acepto, pero igual no apruebas", "el profe: qué bonitos ojos tienes compadre", "hasta el profe recibió flores y yo nada de nada", "el profesor parece Diego Montalván".

Otros reconocieron al profesor, la materia que enseñaba y los recuerdos que tenían con él: "Eduardo Torres A., fue mi profe en la U. Lima, andaba con reloj en mano, un crack", "me sorprende la cantidad de gente que conoce al profesor Eduardo", "el mejor profe de Historia del Perú, lo máximo".

De esta manera, un profesor de la universidad fue protagonista de un viral en TikTok al recibir flores amarillas por parte de un alumno universitario.