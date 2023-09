(VIDEO) Estudiantes universitarios sorprenden con sus respuestas de cultura general: "¿Eso no viene en su examen de ingreso?"

29/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se pueden hallar numerosos videos de experimentos sociales y, también, de encuestas al paso. En esta ocasión un tiktoker no tuvo mejor idea que realizar preguntas de cultura general a unos estudiantes universitarios que dieron unas sorprendentes respuestas.

"¿Las sabías?"

El clip viral titulado: "¿A qué universidad vamos a la siguiente?, le pertenece a a la cuenta @romeclothing y nos muestra el singular recorrido de un creador de contenido que realiza preguntas de conocimientos a unos estudiantes a la salida de la UPC sede San Miguel.

Uno de los retos virales más conocidos es, sin duda, la realización de preguntas de cultura general. En ese sentido, un influencer se dispuso a desarrollar esa tarea y consultar a tres alumnos de una reconocida universidad particular peruana sobre diversos temas.

El premio para quienes acierten, en las contestaciones, constaba en la entrega de giftcards de una marca de ropa. El primero en atreverse a enfrentar el desafío fue Alessandro, un alumno de Gestión Empresarial a quien se le dio la siguiente pregunta: ¿El autor de Romeo y Julieta?

El muchacho no supo qué responder en ese momento pese a que el escritor es mundialmente reconocido, por lo que no pudo obtener el obsequio esperado.

La segunda interrogante fue: ¿Tres países con la letra P?, esta iba dirigida a un joven llamado Gabriel, que según dijo el encuestador 'era su tocayo'.

"Polonia, Perú, Pakistán", respondió con seguridad el estudiante. Tras ello, se hizo acreedor del regalo dispuesto.

El último en pasar por el reto fue Kenji quien se sometió a la siguiente interrogante: "¿Cuál es la capital de Portugal?", su respuesta fue inmediata: "Lisboa". Al igual que el participante anterior obtuvo su premio.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video tuvo gran aceptación y difusión en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 1 572 me encantas y reproducciones.

Los comentarios al momento viral no dejaron de bromear u opinar con lo expuesto: "¡Cómo no van a saber si eso viene en su examen de ingreso!", "me sé las respuestas", "¡qué fácil, yo también quiero mi giftcard", "Romeo y Julieta la respuesta era William Shakespeare", "las preguntas no eran nada complicadas, súbanle el nivel", "hay más difíciles".

De esta manera, las respuestas de unos estudiantes universitarios a preguntas de cultura general ha generado un alto impacto en los cibernautas, ya que consideraron que eran muy fáciles de contestar.