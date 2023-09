(Video) ¿Funcionará? Joven dice que tiene 'las fijas' para ingresar a la San Marcos preparándose un mes

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ingresar a San Marcos, desde hace años, siempre ha sido uno de los objetivos de los miles de estudiantes que egresan de las aulas escolares. Sin embargo, muchos no pueden hacerlo a la primera o en poco tiempo, por ello, una youtuber brindó 'las fijas' para lograrlo preparándose un mes.

"¿Se podrá?"

El video titulado: "Ingresar a UNMSM con un mes de preparación es posible", le pertenece al canal de YouTube @yesaeljimena6433 y nos revela los tips académicos que una señorita dijo haber empleado para su ingreso en dicha casa de estudios.

No existe fórmula mágica para el ingreso a la prestigiosa casa de estudios de muchos personajes de renombre en el ámbito nacional, pero sí consejos que pueden acercarte a ese sueño que se pueda ostentar.

Ese es el caso de una joven que decidió expresar abiertamente cómo le hizo para obtener una vacante en la UNMSM. Al principio, recalcó lo que muchos ya sabemos sobre la situación académica de los estudiantes peruanos.

La 'falta de base académica' es un "talón de Aquiles" para muchos alumnos egresados de las escuelas que año a año se suman a los que ya han salido con anterioridad. Agregado a ello, indicó que 'la experiencia' también es otro factor determinante para el ingreso rápido a una universidad del prestigio como la San Marcos.

Ahora bien, fue clara en decir que cada persona es distinta: su ritmo de estudio, sus tiempos, sus particularidades; de la misma forma, son igual de importantes para pronosticar un ingreso a una casa de estudios de ese nivel.

La competencia a la que se ven expuestos muchos estudiantes es quizá el motor de muchos de ellos para poner de su parte en darle al repaso y reforzamiento de saberes previos para poder rendir un buen Examen de Admisión.

En ese sentido, la creadora de contenido se animó a brindar los 'tips infalibles' para poder obtener un cupo en la prestigiosa universidad.

En primer lugar dijo priorizar las 15 preguntas tanto de Razonamiento Verbal como Matemático, allí ya tienes asegurado un porcentaje considerable que te acercaría más 'al ingreso soñado'. Asimismo, indicó que los jóvenes deben establecer y practicar el orden de prioridad para resolver los bloques de preguntas, generalmente desde las áreas más fáciles hacia las más complicadas: "Rm, Rv, lenguaje hasta Química", sugirió.

Por otro lado, consideró que el manejo emociones es sustancial para poder sobrellevar un examen de admisión, ya que estos pueden causar algunos contratiempos en su desarrollo.

Para ofrecer mayor seguridad a la hora de rendir el examen de admisión, la youtuber señaló que es recomendable resolver pruebas pasadas. "No trates de aprender todo en un mes, porque eso puede generarte frustración", explicó.

Finalmente, aconsejó a sus seguidores que es importante que tú como postulante 'tomes en serio' todo el esfuerzo que estés dando para ese ansiado ingreso, para ello, "se ha de ser consciente de lo que somos, de lo que damos y de lo que podemos", indicó.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el material audiovisual compartido ha generado opiniones positivas en torno al tema. Hasta el momento cuenta con 1.6 mil me gustan y 188 comentarios.

Las respuestas al corto más resaltantes son las siguientes: "En serio, todo esto de ser pre universitaria es muy nuevo para mí y la verdad no sé por dónde empezar, tu video me ha ayudado demasiado", "gracias por la motivación, ahora a estudiar que esa vacante me espera".

De esta manera, una youtuber se hizo tendencia al dar algunos tips para ingresar estudiando en poco tiempo a la San Marcos.