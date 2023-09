(VIDEO) ¡Increíble! Profesor chino sorprende a universitarios en su primer día de clases: "Encontré mi motivación"

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Impresionante! En TikTok se ha viralizado el caso de un profesor chino que en su primer día de clases de un semestre universitario demostró el dominio de muchos idiomas.

"Mis respetos"

El clip viral titulado: "Profesor chino habla 7 idiomas en su primera clase" le pertenece a la cuenta @kevinzhaoz y nos muestra su desenvolvimiento en el dominio de lenguajes frente a sus estudiantes de una prestigiosa universidad peruana.

Un joven docente del curso de chino mandarín IV se encuentra a cinco minutos de empezar su clase en la Universidad Ricardo Palma y al empezar su jornada empezó a relatar sus años de experiencia en el idioma español.

Luego hizo lo mismo, pero en japonés donde dijo ser fanático de los mangas y que siempre se vio motivado por aprender ese idioma. Seguidamente, empezó a hablar en tailandés del cual dijo gustarle las series y la comida.

El idioma portugués fue otro que habló frente a sus estudiantes, pero en menor interacción puesto que conocía poco sobre este. Sin embargo, el cantonés fue el que mayor desenvolvimiento mostró, ya que es su lengua máter y lo emplea desde que tiene conocimiento. Asimismo, aseveró que es más difícil que el chino mandarín (tiene 9 tonos), materia que les iba a enseñar en esos momentos.

Jenjibre, kion, sillao fueron algunas de las palabras que utilizó para que escuchen la entonación de esos vocablos en su lengua original.

En inglés empezó a explicarles la metodología de estudio que va a emplear en el desarrollo de sus clases: motivación, investigación y participación.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto causó revuelo en TikTok y, hasta el momento, cuenta con 56.2 mil me encantas, 690 comentarios y 6 703 guardados.

Las respuestas al viral fueron de todo tipo: "También hay clases virtuales para los que no son de Lima?, "estudio arquitectura en la universidad que usted enseña", "a veces me animo, luego me da miedo porque dicen que es muy difícil", "felicidades es un orgullo saber que alguien maneje tantos idiomas", "cuál es más rápido de aprender el chino o japonés?", "puedo llevar clases aunque no sea de la universidad?", "mis respetos con ustedes, mi hermana nacida en Japón, de madre japonesa, también es políglota".

De esta manera, un profesor chino generó sensación al hablar 7 idiomas frente a sus estudiantes el primer día de clases en una prestigiosa universidad peruana.