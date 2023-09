(VIDEO) ¡Insólito! Joven llora por no tener novio: "Me voy a quedar sola con siete gatos"

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven está causando sensación en las redes. Según puede apreciarse, la muchacha se encontraba notablemente afectada por no tener un novio, con quien compartir momentos románticos y divertidos.

"Me voy a quedar sola con siete gatos"

El momento fue propiciado en medio de una conversación entre una hija y su madre. Por tal motivo, el diálogo estuvo plagado de sentimentalismo y confesiones.

En el video de 55 segundos, se puede escuchar a la fémina lamentar que sus amigas se encuentren en una relación, mientras que ella no posea la misma suerte desde hace tiempo atrás.

"No tengo novio", expresó la muchacha. "¿Y para qué lo quieres?" respondió la madre, a lo que la joven dijo: "porque estoy más sola que la una. Están acostados todos con sus parejas y yo estoy sola", apuntó.

En ese sentido, presagió que acabaría sus días con hipotéticas mascotas. "Me voy a quedar sola con 7 gatos. Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor", añadió en su intervención.

Según apuntó la usuaria "@geev178" este fue el "momento más divertido" que captaron sus cámaras y terminó editando. "Una situación irrepetible que quedó en la mente de todo el Internet", sostuvo.

Reacción de las redes

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron sentidos comentarios con la joven; puesto que se sentían reflejados con la situación que vivía la misma. De forma satírica, muchas personas se comprometieron a enviar sus hojas de vida, para que la fémina los considere como posibles pretendientes.

Otros tantos, apuntaron que este momento fue el más divertido que encontraron en la plataforma china en el último tiempo.

Más de 24 mil reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 24 mil reproducciones, más de 3 mil likes, 4232 comentarios y 1928 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Dónde mando mi currículum", "Que deje a los gatos y me apunto", "me veo tan reflejada", "No me canso de verlo", "es mi video favorito", "yo la adopto", "la entiendo, nadie nos hace caso", "somos dos, también me quedaré con mi gato y mis perros".

De esta manera, el momento fue propiciado en medio de una conversación entre la joven y su madre. Por tal motivo, el diálogo estuvo plagado de sentimentalismo tras la ausencia del añorado novio.