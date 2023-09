(Video) ¡Insólito! Tiktoker cuestiona si es necesario o no dejar propina en un restaurante y recibe singular respuesta

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Es muy común escuchar que los mozos de un restaurante ganan bien en propina; sin embargo, se cuestiona si es necesario o no, que una persona que vaya a comer en un recinto de estos, deba dejar sí o sí 'un adicional' a lo que consumió. Un tiktoker causó sensación al recibir respuestas sobre el particular.

¿Sí o no?

El clip viral titulado: "Es obligatorio dejar propina en un restaurante" le pertenece a la cuenta @elescapediario y muestra la respuesta de una mujer frente a una consulta muy popular a la hora de salir a comer algo.

Degustar de un buen plato de comida, en cualquier momento del día, siempre es una buena opción, y mucho más si en el lugar donde vayas a consumir, desde 'el minuto cero' te atienden bien, son rápidos y ofrecen lo pedido de manera deliciosa, caliente y en su toque perfecto.

Ahora bien, luego del gusto viene la hora de pagar y, por qué no decir, retribuir de algún modo la atención de ese mozo que te brindó una sonrisa desde tu ingreso al local.

Ahora bien, esto fue consultado por una creadora de contenido a una señora que se encontraba en las afueras de un centro comercial de la ciudad y su respuesta la dejó pensando.

"No, porque creo que la atención es parte del servicio. Si quieres que te deje propina... Entiendo, porque tengo muchos amigos que han trabajado en servicio al cliente y sé que sacan mucho más de propina, pero yo también cuido mi bolsillo", manifestó ante la mirada de sorpresa de su entrevistadora.

Sin embargo, complementó su respuesta aduciendo que "si le ofrecen algo más del estándar" podría pensar en dejar un dinero extra por el servicio recibido.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse la contestación de la mujer causó debate en la plataforma china, viralizándose rápidamente el contenido presentado. Hasta el momento, el corto cuenta con 49.3 mil me encantas, 3 217 comentarios y 2 010 guardados.

Las respuestas al material audiovisual abrió dos frentes muy marcados entre los cibernautas: "por qué les voy a dar más plata si les pagan por trabajar", "la propina suelen dar clientes que tienen educación, los que no dan ya están acostumbrados a ser mal atendidos", "no lo entiendes hasta que te toca, simple", "o sea te piden a cada rato ají, mayonesa, hielo, que les tomes fotos... O sea no es obligatorio, pero si exiges más de lo usual en un restaurante...".

De esta manera, la respuesta de una mujer a un tiktoker generó debate al opinar si se debe dejar propina o no en un restaurante.