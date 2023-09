(Video) ¡Insólito! Usuario conmueve en TikTok al regalar 'el corazón' de Cristiano Ronaldo a su novia

23/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Regalar flores amarillas fue una de las actividades más importantes del pasado jueves 21 de setiembre; sin embargo, no todas las personas pudieron hacerlo ese es el caso de un usuario que hizo un video con 'el corazón' de Cristiano Ronaldo para enviárselo a su novia.

"Hermoso recuerdo"

El clip viral titulado: "Frases motivadoras Ronaldo para ti" le pertenece a la cuenta @lenin_11t y muestra el particular obsequio que le hizo un usuario a su pareja.

No cabe duda que los arreglos florales han sido de los presentes más solicitados el jueves pasado; sin embargo, no todas las personas por uno u otro motivo no pudieron hacer posible la entrega de un ramo de estos a sus compañeros de vida.

Ese fue el singular caso de un usuario de TikTok que no tuvo mejor idea que innovar un presente con el característico color, empleando un recurso que él muy bien conoce que es el 'deporte rey'.

"No te habré regalado las flores amarillas que querías, pero te dedico el corazón que hace mi ídolo con su camiseta amarilla", describió su video el hincha de Cristiano Ronaldo.

Cabe señalar que la indumentaria del jugador de origen portugués, le pertenece al equipo en el que actualmente milita Al Nassr, club de fútbol saudí, que se caracteriza por su polo deportivo de color amarillo.

El video que compartió el cibernauta se refiere a la victoria de dicho equipo por 4-3 frente a su oponente Al- Ahli Saudi el último viernes, donde Cristiano anotó un doblete que sumó al triunfo.

En las imágenes se observa al popular 'Bicho' tirando un gol al arco luego de recibir una asistencia; su celebración en base a un salto con las manos cruzadas y sus dedos formando un corazón retumbó el estadio y fue la motivación del internauta para la realización de su dedicatoria.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto se viralizó rápidamente y obtuvo comentarios positivos por la creatividad demostrada. Hasta el momento el viral cuenta con 5 455 me encantas, 95 comentarios y 515 guardados.

Las reacciones en torno al video apoyaban el detalle del joven y, en algunos casos, algunos se identificaban con lo expuesto: "la mejor flor amarilla para los amantes del fútbol", "no te habré regalado las flores amarillas, pero te seguiré regalando mis goles en este torneo que se acerca", "el corazón más bello", "muy original, nadie se niega eso, grande Cristiano".

De esta manera, un usuario se viralizó rápidamente en TikTok al enviar un video a su novia con 'el corazón' de Cristiano Ronaldo portando su camiseta amarilla.