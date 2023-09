(Video) ¡Inundados de flores amarillas! Bus en Tacna se encuentra repleto de pasajeros que llevan flores amarillas para sus parejas

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que la tendencia de hoy en obsequiar flores amarillas a sus parejas está en todo lo alto. Y este, ha sido el empuje para que muchos jóvenes decidan comprar estos productos para hacer feliz a las mujeres de sus vidas. Un video causó sensación al mostrar un bus repleto de pasajeros llevando este singular regalo en la ciudad de Tacna.

"Flores amarillas"

El clip viral titulado: "Esto solo pasa en Tacna, Perú xd" le pertenece a la cuenta @jeanplex_pq y nos muestra una situación particular dentro de un bus de transporte público.

No es una puesta en escena, ni mucho menos un corto universitario: es la vida misma. Un microbús de transporte público en la Ciudad Heroica ha llamado poderosamente la atención de los cibernautas, al llevar a muchos de sus pasajeros portando ramos de flores amarillas con el único destino de llegar a las manos de sus amadas parejas.

Y es que la sensación de obsequiar uno de estos se ha vuelto más que una tendencia, una necesidad para expresar el afecto que puedan tener 'a ese ser amado'.

En las redes sociales se han difundido muchas formas de llevar esta experiencia a los que más se quiere, ya sea a través de flores naturales como, también, artificiales (de papel, plástico, entre otros materiales).

En el video se puede observar el interior de una combi con todos los usuarios sentados y teniendo entre sus manos ramos de flores del característico color, que enmarca la fecha de hoy. Lo más llamativo de todo esto, es que se encuentran 'muy contentos' en el momento en que el tiktoker pasa grabándoles.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el material audiovisual generó tendencia en la plataforma asiática y, hasta el momento, cuenta con 695 me encantas, 60 comentarios y 67 guardados.

Las reacciones al video no dejaron de resaltar la fecha de hoy, donde se entregan ramos de flores de este tipo: "yo cruzando la calle y ya hay parejas", "yo regalé tres ramos a mis amistades", "a mi no me llegaron mis flores", "los detalles se hacen en cualquier momento, no necesariamente en fechas que te dicen que tienes que regalar", "si yo hubiera subido me hubiera puesto a llorar", "yo vi todo un grupo del colegio DJS con sus ramos", "por más hermanos detallistas".

De esta manera, los pasajeros de un bus en Tacna causaron revuelo en TikTok al encontrarse llevando ramos de flores amarillas para sus parejas.