(VIDEO) Joven aconseja a sus seguidores cómo hacer para no lavar los platos: "¡Gran solución!"

04/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En algunos distritos ya se dieron las primeras señales del corte de agua y se sabe que con mayor fuerza se dará esta situación desde este viernes 06 de octubre. Ante esto, una joven no tuvo mejor idea que aconsejar en cómo hacer para no lavar los platos.

"Ingenioso"

El clip viral titulado: "Ya no lavaremos los platos" le pertenece a la cuenta @iambrenda2012 y nos muestra el mejor 'hack' de una chica ante la labor de mantener limpios los servicios después de comer.

Una ciudadana que vive en el barrio de Perales, una zona colindante a la Urbanización Nocheto, ubicado en el distrito de Santa Anita manifestó que en su lugar de residencia el corte de agua ya llegó.

Ante ello, la muchacha se animó a dar un singular consejo a los usuarios de la plataforma china para que 'no sufran' ante esta situación.

"Se fue el agua, se fue el agua aquí en Perales y la mayoría almuerza así en bolsita", comenzó su video señalando su plato de estofado de pollo sobre un plato forrado con una bolsa plástica.

En cuanto a la bebida que acompañe su comida dijo que prefiere hacerlo en recipientes de un solo uso.

"Y tomar el refresco en vaso descartable. ¡Qué nos queda, pues!", concluyó.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video tuvo una rápida y alta difusión dentro de la plataforma asiática, ya que hasta el momento cuenta con 30.6 mil me encantas, 1 104 comentarios y 3 161 guardados.

Las reacciones al corto no dejaron de aplaudir o cuestionar su peculiar idea de ahorrar agua en el aseo de los utensilios de cocina que usa para comer: "Fuera de broma, está buena la idea", "gran solución, pero pobre planeta con la contaminación", "buena idea así le daré su almuerzo", "en mi casa usaremos platos y vasos descartables", "los peruanos somos demasiado creativos", "no, es lo ideal, ¡pero buena!", "no se me había ocurrido", "muy buena idea", "no está mal la idea, pero en mi casa somo un batallón, compraremos platos descartables y no es porque no queramos lavar sino mejor es ahorrar".

Otros comentarios, por su parte, 'pidieron' tips para lavar otros objetos de donde se preparan los alimentos: "¿Y los tenedores de plástico?", "solo te faltó el hack para las ollas".

De esta manera, una joven reveló ante sus seguidores la forma en que ella hace para no lavar los platos después del almuerzo o cada comida. Los cibernautas señalaron que es una buena idea, pero que quizá genere mayor contaminación.