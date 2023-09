(Video) ¿Le gustó? Rusa sorprende con su reacción al probar emoliente por primera vez en el Perú

Las noches frías de Lima se pasan mejor con un buen vaso de emoliente. Y eso lo entendió una chica rusa que, tras llegar al Perú, no tuvo mejor idea que probar por primera vez un poco de esta bebida.

El clip viral titulado: "Rusa probando el emoliente por primera vez" le pertenece a la cuenta @milkokiessss y nos muestra la experiencia de una joven extranjera en nuestro país.

No cabe duda que las horas nocturnas en este tiempo son sinónimo de tráfico, ruido, congestión de gente, 'bocinazos' y mucho, mucho frío. Ante esta sensación térmica, existen diversas opciones para calentarnos y controlar esta situación.

Un caldo de gallina y un café con pan son algunas de las opciones. Sin embargo, "el que no hay pierde" siempre será una buena taza de emoliente.

Cabe decir que, esta forma de pasar el frío no sería tan peruano sino viene 'en bolsita' y esa fue lo que llamó la atención a una turista que recién acababa de llegar a nuestro país. "Hola, hoy voy a probar emoliente", comenzó diciendo a sus seguidores.

En sus manos, portaba una gran bolsa de esta bebida y que ella estaba dispuesta a verter en un vaso blanco para poder disfrutarlo en su totalidad. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que abrirla, no fue nada fácil, porque en su intento se le cayó un poco de esta.

"Me gusta. Es una bebida muy nacional, además me la dieron en una bolsa. Así que no sé cómo llevarle a mi casa", manifestó.