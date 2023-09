(VIDEO) ¡Lo rechazan! Ceviche con ketchup y pop corn causa controversia: "Si un peruano ve esto le da un infarto"

27/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El plato bandera del Perú, el ceviche, ha sido tomado como protagonista por un tiktoker quien realizó una consulta a unos jóvenes al ver su composición con ketchup y pop corn. ¡Generó controversia!

"Ceviche de Ecuador"

El clip viral titulado: "¡Si un peruano ve esto le da un infarto! Ceviche de Ecuador" le pertenece a la cuenta @qpaoficial y nos muestra la consulta 'al paso' de un creador de contenido sobre qué le parece a la gente que este platillo lleve unos insumos, hasta cierto punto, insólitos.

El ceviche compuesto con ingredientes frescos del Perú como pescado, limón, ají, cancha, cebolla, entre otros insumos; se ha visto impactada por una nueva forma de presentación en un país ubicado al norte del nuestro.

Ecuador, que formó parte de nuestra nación en el Virreinato y que luego se independizó formando una nueva nación, supo recoger la tradición de esta degustación. Sin embargo, al parecer colocaron lo propio de ellos en la conformación de esta comida.

"Para mis amigos peruanos, tranquilos siéntense que no les vaya a dar un infarto. Ceviche con palta, ketchup y pop corn. No, les da un infarto, no", dijo en un primer momento a sus seguidores.

"Mantequilla de maní también, ¡no, sacrilegio qué hacen!", complementó.

Los jóvenes dueños del emprendimiento atinaron a reír ante la reacción del entrevistador y dijeron que "es otro tipo" y que "respetan el ceviche peruano".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video generó tendencia en TikTok y hasta el momento cuenta con 5 249 me encantas, 1 693 comentarios y 263 guardados.

Las reacciones de los usuarios ante lo expuesto fueron de las más graciosas y sarcásticas: "Mantequilla de maní con palta y cancha? Ese plato es recomendado para limpiar el estómago", "terrible lo que pasará en el baño con ese combo xd", "¿de cuántos días de clínica estamos hablando?", "viendo la imagen se me aflojó el estómago", "¿eso es ceviche o ensalada?, tenía que ser de Ecuador", "eso no se llama ceviche ponle nombre a eso", "un poco de fideos y queda super", "el pop corn ya es demasiado", "tremendo dolor de estómago", "eso ya no es ceviche".

De esta manera un tiktoker se hizo tendencia al mostrar una forma alternativa de preparar ceviche en el país de Ecuador: ketchup y pop corn. Los internautas no dudaron en reír con lo sucedido y dijeron poder sentirse mal de tan solo probarlo.