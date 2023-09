(Video) "Mamá siempre es primero": Joven que no tiene enamorada entrega flores amarillas a su madre

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Hoy, 21 de septiembre, se acostumbra regalar flores amarillas y normalmente se entrega a la persona que más se quiere en la vida: la pareja. Sin embargo, en esta ocasión, un joven no desperdició la oportunidad de hacer este regalo a su madre, ante la ausencia de una enamorada.

"Siempre hay madre a quién regalar"

El clip viral titulado: "Flores amarillas, mamá es una" le pertenece a la cuenta @barbafit y nos muestra la firme decisión de un muchacho en entregar un presente característico de esta fecha al ser que le dio la vida y que nunca le fallará.

En este día es muy común obsequiar flores amarillas a las personas que queremos o amamos, y normalmente es relacionado a la pareja. Esta vez, el protagonista del corto es un chico, al que aparentemente no le fue bien en este tema, y decidió tomar una radical determinación.

"Mano, si no tienes flaca que engreír recuerda que siempre tienes una mamá para consentir", empieza su video.

En ese andar, el joven se dispuso a comprar el postre que más le gusta a su madre: una torta de chocolate vegana y, también, un gran ramo de flores amarillas para demostrarle todo el amor que le tiene.

Una vez llegado a casa, hizo su entrada ante la expectación de su madre quien se quedó muy sorprendida por los detalles hacia ella. La mujer con el rostro muy conmovido por lo que acababa de observar le agradeció el gesto que hubiera añorado de su padre: "El gesto que no tiene su papá", expresó.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video se difundió rápidamente en las plataforma china y cuenta, hasta el momento, con 928 me encantas, 38 comentarios y 58 guardados.

Las reacciones al video no dejaron de enaltecer el enorme gesto del hijo hacia su progenitora: "¡Gracias ya me empiezas a caer bien con consejos así!", "el amor más incondicional", "¡por más hombres así con sus mamás!", "su reacción que cute", "buen mensaje, esa es", "eres un ejemplo, Wakanda", "también le di esa sorpresa brother", " me hiciste llorar men", "Exacto. Tu dinero y tu tiempo son para la mujer que se ha ganado ese lugar en tu vida, no para cualquiera, nuestra madre", "para qué vas a gastar en flacas, la viejita es primero".

De esta manera, un joven se hizo tendencia en TikTok al regalar flores amarillas a su madre, en una fecha que comúnmente se le obsequia este tipo de presentes a las parejas.