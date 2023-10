(VIDEO) "Me olvidé que tenía marido": Cajamarquina revela qué le faltó recordar la última vez que fue a hotel

Mediante TikTok miles de personas suben videos graciosos en base a sus vivencias personales. En esta ocasión una cajamarquina confesó que se olvidó que tenía marido, la última vez que visitó un hotel.

En redes sociales encontramos los videos más sorprendentes y graciosos, como el compartido por la cuenta de Cajamarquina Bonita, en la famosa plataforma de los 'trends', donde una joven mujer hizo una dura confesión.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la entrevistadora se acerca a una joven que estaba sentada en una plazuela de Cajamarca, para preguntarle qué es lo que se olvida cuando visita un hotel.

La señorita se encontraba acompañada de una amiga, que también se quedó en shock al escuchar su respuesta, dejando entrever que se trataría de un caso de infidelidad por parte de la joven.

"Amiga, ¿alguna vez te has olvidado algo en el hotel?. Sí. ¿Qué te has olvidado?. Que tenía marido" , fue la conversación entre ambas mujeres.

Acto seguido, la reacción de la joven entrevistadora fue la de casi todos los que vieron el clip de TikTok. Se notó una cara de incomodidad pero a la vez, las ganas de reirse, pero por respeto a la entrevistada no hizo gesto alguno.

Como era de esperar, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con humor la escena. Por otro lado, algunos hombres increparon que la mujer engañe de esa forma a su esposo y señalaron que si fuera al revés, la reacción podría ser diferente.

"Yo no pude gritarlo a los 4 vientos, pero ella lo hizo por mi, Cajamarquina de otro nivel, Nosotras de aquí en un futuro, Con más razón ya no viajo a cajamarca, mi ex se olvidaba todos los fines de semana que tenía esposa, ¿cómo etiquetamos al marido?, que buena respuesta, A cualquiera se le olvida, Honesta ella ojalá no vea el marido este video, Que risa esa amiga bien sincera, Yo pensaba que en la sierra el primer beso era para siempre, Si que se ve bien marido para que se olvide", fueron algunos de los comentarios.