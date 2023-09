(VIDEO) Mexicano revela su top 10 de comida peruana y usuarios reaccionan: "No has probado nada"

29/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok abundan videos de todo tipo, entre los cuales, los tutoriales y los 'top' abundan en la plataforma china. Ese es el caso, de un turista mexicano que al llegar a nuestro país dio a conocer sus 10 mejores platos de comida peruana que le agradaron.

"Sus favoritos"

El clip viral titulado: "¡Mi top 10 de comida peruana! le pertenece a la cuenta @tribunomada y nos muestra el singular listado de un joven extranjero basado en sus degustaciones gastronómicas.

El turismo en el país ha ido recuperándose y acrecentándose, luego de la pandemia. En ese sentido, los viajeros no dudan en seguir refiriendo lo bueno de la comida peruana a través de múltiples testimonios que los dan a conocer en sus redes sociales.

Es así como, un creador de contenido procedente del país de López Obrador tras llegar a suelo peruano, se dispuso a experimentar con la comida y, en ese actuar, brindó un top 10.

"Perú es mundialmente conocido por su gastronomía y, por lo mismo, estos días he estado probando de todo. Así que aquí les va mi top 10 de comida peruana", señaló en el arranque de su corto.

¿Cuáles serían esos platillos que tanto le gustó? En el puesto 10, indicó que se encuentra el tamal y lechón cusqueño, los cuales, dijo haberlo encontrado en el mercado de la Ciudad Imperial.

En la ubicación 9, alegó que los anticuchos los considera "unas brochetas de corazón de res muy ricas, pero difíciles de masticar", mientras que, en el octavo lugar, la carapulcra es una receta 'muy rica' basada en guisado de cerdo, papa y gallina.

En el puesto 7, aseguró que el choclo con queso es un buen 'snack callejero' que se puede encontrar en todos lados. Por otro lado, los churros peruanos, sexto lugar, le pareció "mucho más ricos que los mexicanos".

En el puesto 5, ubicó al pan con chicharrón, ya que "fue el primer plato que probó ni bien llegó a nuestro país". En el cuarto lugar, apuntó al costillar dorado y en, el tercer puesto, al cuy.

En el puesto 2, posicionó al ají de gallina y en el primer lugar de la gastronomía peruana a nuestro plato bandera: el indiscutible ceviche.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video tuvo gran repercusión en sus seguidores y diversos cibernautas, ya que hasta el momento cuenta con 21.9 mil me encantas, 1 254 comentarios y 1 061 guardados.

Las reacciones al material audiovisual no dudaron en poner en tela de juicio lo expuesto por el influencer: "¿Anticuchos duros? Entonces no te dieron de corazón te dieron de otra cosa", "te faltó el lomo saltado y la causa de pollo", "te queda chico el top 10, te faltó pollo a la brasa, lomo saltado, frejol con seco, causa, choritos a la chalaca, etc.", "no has probado nada".

De esta manera, el top 10 de un turista mexicano ha causado sensación en la plataforma asiática al nombrar sus mejores platos de comida peruana, tras su permanencia en nuestro país.