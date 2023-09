(VIDEO) "Mis respetos": Profesor mexicano aseguró que tuvo que estudiar para resolver ejercicios de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las casas de estudios superiores con mayor prestigio en nuestro país. Esto fue destacado por un profesor mexicano quien al atreverse a desarrollar ejercicios de allí no tuvo mejor acción que estudiar para lograrlo, pese a ser uno de los mejores de su país de origen.

El clip viral titulado: "El gran nivel que tienen en la UNI Perú" le pertenece a la cuenta @jorge_garcia500 y nos muestra el testimonio de un docente del país charro frente a ejercicios tipo de una de las universidades más destacadas en el Perú.

Uno de los exámenes más difíciles, con exigencia en las matemáticas, es sin duda los de la UNI. Y sí, esto se debe a que en dicho recinto estudiantil se imparten clases para los futuros ingenieros del Perú que con su esfuerzo y entrega harán grandes cambios que la sociedad necesita.

Un docente extranjero reveló en una entrevista su curiosa anécdota cuando le pidieron resolver ejercicios de dicha universidad, puesto que él es considerado uno de los mejores en su país de origen y que tiene la particularidad de resolver los problemas 'al ojo'.

El maestro que dictaba el curso de geometría plana realizaba ejercicios para sus estudiantes de libros mexicanos, pero por allí uno de sus alumnos le sugirió que haga de la Universidad de Ingeniería de Perú.

"Me puse a ver los ejercicios y me topé con un nivel completamente distinto, y entonces eso fue para mí como que 'empecé a ver más allá de mis narices'. Ya no era mi escuelita, mi país, sino 'fuera de'", explicó.