(VIDEO) ¿Postularías? Estudiante sorprende al recorrer la sede de San Marcos en San Juan de Lurigancho: "No sabía que existía"

29/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La San Marcos es muy conocida por su sede principal en la ciudad universitaria y su filial de Medicina en otro distrito; sin embargo, también existe una en San Juan de Lurigancho. Una estudiante sorprendió a sus seguidores al recorrer sus instalaciones.

"¡Interesante!"

El clip viral titulado: "Conociendo San Marcos, sede SJL" le pertenece a la cuenta @admi_renace y nos muestra los espacios de la facultad de Ciencias Administrativas. El corto llamó poderosamente la atención de los internautas desatando diversos tipos de reacciones.

Según mencionó, la alumna en el lugar "no existe ambientes cerrados donde puedan sentarse sin que les queme el sol", "no hay comedor", "ni burrito", "ni biblioteca", "ni auditorio", "no hay gimnasio, tiendas o librerías". Pero sí consideró que hay "casitas, desmonte, huecos, etc.".

Agregado a ello, mencionó que "la delincuencia" no les permite llevar clases de noche en dicho establecimiento. Ante todas estas falencias, la usuaria dijo que filial "ha vuelto a sacar vacantes" .

Aunque no todo lo que manifestó de su alma máter fue negativo, rescató el "regular cuidado de los servicios higiénicos", los cuales muestran inodoros y puertas de madera conservadas, así como un dispensador de papel.

En cuanto a los salones donde se imparten las clases, dijo que "los ecram se encuentran malogrados".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video circulado generó alto impacto en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 2 265 me encantas, cientos de comentarios y 137 guardados.

Las reacciones al corto fueron diversas, se abrió debate en torno a lo expuesto: "La decisión está en quien postula e ingresa", "no recuerdo bien, pero creo que en esa sede hay más vacantes que en la sede grande", "de nuestra sede no van a estar hablando, las casitas fueron hechas para los cuyes cuando se llevaba el curso de zootecnia", "no quieres un Starbucks dentro también?".

Otras destacaban que "desconocían" su existencia: "Recién me entero que existe", "no sabía que existía, ¿desde cuándo funciona esa FCA?", "ya lo veo mejor, recuerdo que era pura tierra, al menos ahora veo bancas", "no sabía que existía una sede en SJL", "¿hay otra sede?", "¿qué carrera dictan ahí?".

De esta manera, un material audiovisual difundido por una estudiante sobre la sede de San Marcos en San Juan de Lurigancho ha causado revuelo en la plataforma china al mostrar cómo se encuentran sus instalaciones. Los cibernautas tuvieron diversas opiniones al respecto.