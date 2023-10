(VIDEO) ¿Quién debe pagar la primera cita? Jóvenes se enfrentan en acalorado debate: "Lo digo en tu cara"

21/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Picante discusión. Dos jóvenes protagonizaron un acalorado debate en la vía pública y su peculiar conversación está dando la vuelta al mundo luego de que intentaran dar con la respuesta de una solo pregunta: ¿Quién debe pagar la primera cita?

La postura del entrevistador

Este llamativo episodio fue subido a las redes sociales, donde creadores de contenido dedicados a hacer preguntas a los transeúntes salieron con la consigna de descubrir si quien tenía el deber de asumir las gastos de la primera cita eran los hombres o las mujeres.

Como parte de dicha actividad, se encontraron con un joven a quien le hicieron la mencionada pregunta. Sin embargo, para darle confianza, el encuestador dio su parecer en primer lugar y señaló que, para él, los costos deberían divididos a la mitad entre ambas personas.

"Yo digo que es 50-50, mitad mitad", señaló.

¿En desacuerdo?

No obstante, el encuestado tuvo una reacción que no se esperaban y, tras indicarle que no compartía dicho pensamiento, lo calificó de "blando" por pensar que la primera cita debía ser pagada "50 - 50".

Esto se debe a que, para él, los hombres son los que tendría que asumir los gastos de dicho encuentro. al ser ellos quienes tienden a hacer la invitación del caso.

"Tú dices 50-50, yo estoy en desacuerdo contigo, pienso que eres un blando. Así en tu cara te lo digo. Si yo invito, yo pago la primera cita. Discúlpame si te lo digo en tu cara, pero es la verdad", dijo eufóricamente.

Con mensaje incluido

Cabe decir que la intervención de este joven, que dejó atónito al encuestador, no quedó allí, pues agregó un último comentario final a su postura.

Y es que, aprovechando la cámara, se dirigió a las mujeres y les envió un mensaje, indicándoles que si es el hombre quien propone salir, él debe ser quien pague. Asimismo, les recalcó que no deberían aceptar los pagos a la mitad.

"Chicas, óiganlo bien, la primera cita, el que invita paga. Nada de 50 y 50, que pague", sentenció.

Denuncias por no pagar la mitad de la cuenta

Como se recuerda, esta acalorada discusión entre dos jóvenes ha tenido lugar luego de que una noticia diera la vuelta al mundo a inicios de octubre.

Y es que, en Moscú, Rusia, un hombre denunció a su saliente porque esta última no habría aceptado dividirse los gastos de la cuenta.

De acuerdo con los argumentos, de la mujer, era él quien había consumido más entre los dos y le correspondía asumir el costo de la cita de esa noche.