(VIDEO) ¿Recibes llamadas constantemente? Influencer aconseja no recibirlas: "Algo muy escondido se trae"

¿Tu celular suena todo el día? ¿Y no necesariamente de clientes o familiares tuyos? Un influencer aconsejó a sus seguidores a no recibir llamadas de números desconocidos porque "algo muy escondido se trae".

El clip viral titulado: "Tanta llamada de número de teléfono desconocido, algo muy malo se trae" le pertenece a la cuenta del destacado matemático @elprofemarcoloretdemola y nos muestra su hipótesis del motivo, de que tantas veces al día timbre el celular con números que no se tienen agendados en el teléfono móvil.

Muchas veces es incómodo recibir llamadas a cada rato por números que no están en tu agenda de contactos, y lo peor de todo, que no sabes la procedencia de estos. Las veces seguidas, en que te timbran de esta manera, debería de ser un tema de discusión de los entendidos en la telefonía o autoridades que puedan, de alguna forma, frenar esta problemática que atenta contra la tranquilidad de las personas.

El reconocido matemático Marco Loret de Mola realizó un video viral mostrando esta situación muy común que aqueja a los ciudadanos y deslizó su posible hipótesis sobre el particular.

"El recontra tip financiero. No contestes las benditas llamadas que todo el día nos hacen, que no reconocen el número. No las contestes", dijo de arranque en su corto con muchas vistas en la plataforma china.