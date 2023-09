(Video) "¿Recibiste flores amarillas?": Tiktoker realiza peculiar pregunta a jóvenes y queda sorprendido con las respuestas

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las preguntas al paso son de los mejores contenidos que se pueden encontrar en la plataforma china y en conmemoración de una fecha más de la entrega de las flores amarillas, un tiktoker no tuvo la mejor idea que preguntarles si ya habían recibido ese obsequio. Las respuestas de los jóvenes dejaron sorprendidos a más de uno.

"¿Te las regalaron?"

El clip viral titulado: "¿Ya recibiste tus flores amarillas?" le pertenece a la cuenta @andresobregon_a y muestra la encuesta que realiza un tiktoker a unos jóvenes que se encuentran en un parque de Miraflores.

La tradición de entregar flores amarillas comenzó gracias a la fama internacional de la telenovela argentina 'Floricienta', donde la protagonista ansiaba este obsequio por parte de "don Freezer" el hermano mayor de los 'terremotos' del hogar.

Sin embargo, esa 'historia de cuentos de hadas' trascendería las pantallas y, hoy en día, se acostumbra a regalar un ramo de flores de este color a las parejas. En este sentido, un muchacho se animó a salir a las calles a consultar si ya habían recibido este presente a unos jóvenes que se encontraban en una zona del distrito miraflorino.

Cabe destacar, que para la ocasión, el encuestador se disfrazó de una abeja para emular el ambiente de la naturaleza donde crecen y se preservan las plantas.

"¿Por qué crees tú que las mujeres deberían recibir sus flores amarillas?", preguntó de arranque a una señorita que se encontraba en la zona.

La joven lo pensó un poco y dijo porque las mujeres tienen "una luz" que difunden en cualquier lugar en el que vayan, además consideró que recibir un ramo es una forma de "homenajearlas" por su papel trascendental en la vida.

Sin embargo, ante la consulta del tiktoker si ya había recibido flores de ese tipo y si tenía compañero de vida, ella dio un rotundo: no.

No contento con ello, el entrevistador buscó a una persona del sexo opuesto para continuar con su labor de preguntar sobre este obsequio. Ante la misma pregunta, un chico le repreguntó: "¿por qué no deberíamos darles flores?" y agregó que las féminas "no solo deberían ser valoradas el día de hoy sino durante todo el año". Empero, ante la interrogante de si tenía pareja, el muchacho dijo que no.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el video captó la atención de los usuarios de la plataforma china y, hasta el momento, cuenta con muchas reproducciones y comentarios.

Las reacciones al viral no dejaron de bromear con lo expuesto: "jajaja, esa abeja es todo", "quiero mis flores", "qué buena".

De esta manera, las respuestas de unos jóvenes encuestados en el marco de la entrega de flores amarillas dejaron impactados a un tiktoker al consultarle si ya habían recibido su obsequio de este tipo.