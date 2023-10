(VIDEO) Reimond Manco juega en arenal y sorprende con su bajo rendimiento: "¿Ya no la domina ese compadre?"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Reimond Manco fue captado jugando en un arenal de Chorrillos, en un campeonato amateur, y si bien causó alegría entre los presentes, por tratarse de una recordada personalidad del balompié nacional, su juego dejó mucho que desear. El 'Rey' no supo sobreponerse al complejo terreno de juego.

Al propio estilo de 'Leo' Messi, el ex-Alianza Lima recibió el cariño de la gente, que le pedía fotografías y firmas. Evidentemente, el 'jotita' no tuvo inconvenientes en saciar los pedidos de todos.

¿Qué pasó con Manco?

La cuenta Chocolateros de la Calle compartió un extracto de las jugadas del exintegrante de la 'Blanquirroja', aunque estaba más cerca de tratarse de un compilado de todos los errores de Manco.

En el filme de 67 segundos, pudo percibirse a Reimond fallando pases, dando centros equivocados e incluso al momento de patear de tiro libre erraba. Esto generó malestar entre algunos que repetían la palabra "estafa".

Acabó mal

En otro video, logró registrarse que este partido dio un giro de 180 grados y dejó de hablarse del exseleccionado; puesto que tres sujetos empezaron a agredirse dentro del terreno de juego. Así, el duelo tuvo que ser interrumpido.

Reacción de las redes

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron distintos comentarios, algunos lamentaron el nivel futbolístico, de quien fue en su tiempo el mejor jugador Sub-17 de Sudamérica. Contrariamente, distintos usuarios apuntaron que el video fue 'mala leche', ya que solo colocaron sus jugadas con mal desenlace.

Otros tantos, apuntaron que este momento fue el más controversial que encontraron en la plataforma de TikTok en el último tiempo.

Más de 963 mil de reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 963 mil de reproducciones, más de 31 mil likes, 507 comentarios y 1958 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "¿En que acabaste Reimond?", "Pon la buenas jugadas, ¿o no hizo una?", "Está cobrando 150 por partido, pero viéndolo bien cobra mucho", "Hay que saber jugar en tierra, no es lo mismo", "Ya fue pues. En sus tiempos fue buenazo, no le quiten crédito", "En esa cancha ni a Messi le sale una, hay puros baches".

