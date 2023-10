(VIDEO) ¿Romántico o arriesgado? Joven finge accidente en motocicleta para pedirle matrimonio a su novia

La propuestas de matrimonio se han convertido en todo un desafío hoy en día, ya que todos buscan formas originales y creativas de pedir la mano de las personas que aman, sin embargo, un joven pasó el límite pues se le ocurrió simular un accidente en motocicleta para hacer una singular propuesta a su novia.

El video que ha dividido opiniones en redes sociales, fue publicado por la usuaria Romi S. (@rxmi_s), quien le agregó la descripción "Qué lindooo", texto que fue debatido en la sección de comentarios.

Según se puede apreciar en el clip viral, el joven está tendido en la pista con el rostro ensangrentado, mientras su moto está tirada a su costado, tal y como si hubiera sufrido un aparatoso accidente de tránsito en una concurrida vía.

A los pocos segundos, su novia, quien habría sido avisada del supuesto accidente por los amigos del joven, aparece en la escena y con rostro bastante desencajado y preocupado, se acerca a su pareja y trata de reanimarlo, pero no se imaginaba lo que estaba por pasar.

La supuesta víctima del accidente se levantó de forma inesperada y le mostró un anillo de compromiso a su novia; ella al parecer quedó en shock y no supo que hacer en el momento, pues habían varias personas grabando. Pese a todo, el joven le colocó el anillo a su pareja y luego se fundieron en un tierno abrazo.

El video que ya cuenta con casi 900 mil 'me gusta', 7 mil comentarios y casi 20 millones de reproducciones, ha divido las opiniones en TikTok, pues muchas personas comentaron que la acción les parece muy tierna, mientras que por otro lado, algunos usuarios criticaron el hecho porque están jugando con un hecho que cobra muchas vidas todos los días.

"Me piden matrimonio así y no me caso", "Obligada al anillo no dijo ni sí", "La peor forma de pedir matrimonio, a mí me matan del susto", "Su reacción fue así porque se quedó en shock", "Ella mirando su celular y pensando que le dirá al otro", "Se fue de avance ni siquiera le dio tiempo de respirar", "Creo que ella estaba feliz de verlo así", comentaron algunas personas.